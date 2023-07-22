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商湯遭淘寶沽清 股價反曾彈9%

標籤：經濟

【明報專訊】商湯（0020）公布，獲阿里巴巴（9988）旗下淘寶控股知會，對方已有序出售所持的全部商湯B股，出售安排已經完成，意味淘寶過去兩周內將逾3%商湯股份盡沽，料套現約15億元。市場憧憬主要股東的沽壓消除，刺激商湯股價一度急彈近9%，其後升幅收窄至不足2%。現時持有商湯逾5%、需要披露股份的主要股東，尚有軟銀及由商湯員工持股的SenseTalent Management，分析相信無論短線或中線，股東減持沽壓均未完。

員工公司及軟銀減持或未完

商湯昨發自願公告，指淘寶控股已沽清商湯股份。根據股權披露顯示，淘寶控股今年初持有商湯8.04%股份，自4月起逐步沽貨。

到本月起阿里巴巴急趕出貨，至7月6日披露時減持至3.15%或8.16億股。按過去兩周商湯平均收市價約1.83元計，淘寶控股期間套現約15億元。

另一主要股東軟銀去年底以來五度披露減持，持股仍達13.95%；SenseTalent則於今年4月披露減持500多萬股，兩大主要沽壓估計有餘未盡。

商湯昨日中午收市後才發上述公告，但股價於開市不久旋即炒高，最多曾漲8.9%，高見1.84元，午後升幅大幅收窄，全日升1.8%，收報1.72元。商湯於公告中表示，集團與淘寶控股的現有業務往來不受影響，至於股份出售安排，對集團業務及營運及業務合作安排亦無影響。