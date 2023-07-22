德視佳：擬10月銅鑼灣設旗艦診所

欲星洲巴黎新增診所

德視佳目前主要在德國、丹麥、英國、中國開設眼科診所，從事視力矯正及處理深度近視及老花等症狀。該集團的內地診所更不乏明星及企業高管光顧。約根森表示，集團選擇在港上市，主要看中鄰近中國這個大市場，現時更已在內地設有8間診所。在香港方面，他們選定在銅鑼灣羅素街開首間旗艦店，佔用約5000平方呎。他除了看好通關後兩地恢復往來客人光顧，亦有見先進光學及快速診斷儀器打入內地審批耗時，反而香港相對較方便，因此便以在港的旗艦店作展示，及施用晶體植入手術（ICL）等。

首席營運官張熠臨表示，每間新店回本期皆不同，例如首間上海店需時3年收支平衡，反之在北京第二分店因有基本客人支持，只需時9個月便收支平衡。每隻眼的手術費通常介乎3000至4000歐元不等。他說將來還有意在新加坡、韓國及巴黎開設診所，當中巴黎更可照顧當地為數不少的華僑市場。在疫情後內地及丹麥約診情况已回復至疫情前，並錄雙位數字業務增長，更計劃在德國及英國增開診所，滿足需求。