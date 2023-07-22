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英媒：亞投行向世銀提供78億信用擔保

【明報專訊】《金融時報》報道，在中國主導下成立的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），其董事會上周批准向世界銀行轄下國際復興開發銀行（IBRD）的主權貸款，提供10億美元（78億港元）的信用擔保。該報道指，這項與亞投行的協議，將允許世銀克服融資困難，發放新貸款，而總部位於北京的亞投行則會分配多餘資金，給更廣泛的借款者。

早前被批評受中方主導

2015年成立的亞投行，目前只用了43%資本，目前仍有很多未使用的借貸能力。《金融時報》指出，這些多邊發展銀行都爭取在資金調動方面，扮演更積極的角色。二十國集團（G20）一個針對資本充足的工作小組，去年建議發展銀行應擴大利用金融創新的能力，提供額外的貸款能力。

亞投行與世銀在6月開始商討這項貸款。世銀當時表示，這項計劃可緩解世銀的資金緊張，並擴大新的貸款。世銀迄今未正式宣布這項計劃獲得通過。亞投行在本月的檢討報告提到，這項貸款「遵循多邊管理的最高標準」，董事會或管理階層未對決策作出「不當影響」。

亞投行的報告內容，針對亞投行的加拿大籍前公關主管畢加博（Bob Pickard）此前批評亞投行受中方主導的評論。亞投行行長金立群早前受訪時稱，亞投行成員無論經濟體量大小，始終平等對話、共同商議決策。亞投行已與近20個多邊組織和區域金融機構建立機制化的伙伴關係，積極參與G20等重要多邊機制。

（綜合報道）

[國際金融]