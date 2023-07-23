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美股上周板塊輪動 科技股跑輸

【明報專訊】美國聯儲局本周議息在即，重磅科技股現調整，資金向今年表現落後行業板塊輪動。標指健康護理和必需消費品股指數在上周五升1.01%和0.34%，跑贏今年當炒人工智能的資訊科技和通訊股指數。傳統經濟佔比較重的道指上周五收報35,227點，上升0.01%，標指收報4536點，升0.03%，惟以科技股為主的納指跌0.22%，收報14,032點。不過分析員認為，資金換馬屬健康調整，料科技股屬大漲小回，經調整後相信再吸引資金吸納，故對科技股未來兩季仍感樂觀。

道指連升10日 6年最長升浪

總計上周，道指累升2.08%，標指累升約0.69%，該兩個指數已連升兩周，納指則累跌0.57%。道指連升10個交易日，為近6年來最長升浪，累升1492點或4.4%。

今年表現落後的標指健康護理股指數上周累升5%，受惠大銀行表現理想，標指金融股指數上周亦累升2.26%。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）和Netflix（美：NFLX）公布業績後下跌，拖累標指可選消費品及通訊股指數，上周分別跌1.96%和3.6%，而科技股指數亦跌0.23%。標指資訊科技股指數上周雖回落，今年以來仍累升43.79%，在各行業中稱冠。

分析：科技股調整後 資金料低位入市

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，特斯拉毛利率跌和台積電（美：TSM ）降營運目標觸發投資者憂慮科技股前景，借勢在美國議息和龍頭科技股微軟（美：MSFT）及Google母企Alphabet（美：GOOGL）本周公布業績前提早沽貨，不過沽壓未見嚴重，料屬調整「唞氣」。

馮宏遠又稱，聯儲局至9月底才再度議息，美息再升空間有限，料大型科技股的技術沽壓潮結束時間或較預期為早。資金在不同行業中物色股價表現落後和值博率較高的股份，令其他非科技的行業股份做好，如近期旅遊股和商品股，但隨着科技股調整一定幅度後，料可吸引資金在低位入市。