moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中證監傳與外資基金開會振投資信心

【明報專訊】為提振外資對投資中國的信心，市傳內地金融監管機構於上周五，罕有地與全球大型私募基金和風險投資基金舉行研討會，了解他們對投資內地有何關注，以及有何措施支持他們繼續投資內地。

彭博社引述消息人士稱，與會人士期望監管機構可加快內地企業在海外上市註冊程序，以及在內地股市上市的速度，並放寬企業併購限制，亦要求政府採取更具體有力措施重振經濟增長。

方舟投資旗艦ETF清倉中國股票

報道引述知情人士稱，中證監副主席方星海與中國證券投資基金業協會人員參與是次會議，基金方面有紅杉資本中國基金始創人沈南鵬、華平投資（Warburg Pincus）管理層等出席，以上機構均沒有回應彭博社查詢。過去數年內地防疫影響企業營運，當局加強科技行業監管，今年內地疫後經濟復蘇放緩，加上中美關係惡化，均對外資投資內地有所影響。

此外，曾被稱為「科技股女股神」的方舟投資創辦人Cathie Wood在研討會表示，已將旗下旗艦創新ETF（美：ARKK）對中國股票的比例降至零。ARKK過去曾持有騰訊（0700）的ADR，於2021年2月最高峰時佔基金持倉2.37%，不過持股在當年7月清倉，而比重曾至1.74%的貝殼找房（2423）ADR亦在當月全數減持。目前該行的金融科技創新ETF（美：ARKF）和太空探索ETF（美：ARKX），仍有京東（9618）ADR和京東物流（2618）持股。

Cathie Wood表示，ARKK於2020年在中國和新興市場持倉一度高達25%，她對內地採取有紀律的財政和貨幣政策應對新冠疫情印象深刻，惟當內地開始打擊科技行業和超高淨值富豪，令她對內地立場改變。不過，她表示，隨着內地克服困難時期，進入新牛市周期，或會再增持與中國相關股票。