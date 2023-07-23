中證監傳與外資基金開會振投資信心

彭博社引述消息人士稱，與會人士期望監管機構可加快內地企業在海外上市註冊程序，以及在內地股市上市的速度，並放寬企業併購限制，亦要求政府採取更具體有力措施重振經濟增長。

方舟投資旗艦ETF清倉中國股票

報道引述知情人士稱，中證監副主席方星海與中國證券投資基金業協會人員參與是次會議，基金方面有紅杉資本中國基金始創人沈南鵬、華平投資（Warburg Pincus）管理層等出席，以上機構均沒有回應彭博社查詢。過去數年內地防疫影響企業營運，當局加強科技行業監管，今年內地疫後經濟復蘇放緩，加上中美關係惡化，均對外資投資內地有所影響。

此外，曾被稱為「科技股女股神」的方舟投資創辦人Cathie Wood在研討會表示，已將旗下旗艦創新ETF（美：ARKK）對中國股票的比例降至零。ARKK過去曾持有騰訊（0700）的ADR，於2021年2月最高峰時佔基金持倉2.37%，不過持股在當年7月清倉，而比重曾至1.74%的貝殼找房（2423）ADR亦在當月全數減持。目前該行的金融科技創新ETF（美：ARKF）和太空探索ETF（美：ARKX），仍有京東（9618）ADR和京東物流（2618）持股。

Cathie Wood表示，ARKK於2020年在中國和新興市場持倉一度高達25%，她對內地採取有紀律的財政和貨幣政策應對新冠疫情印象深刻，惟當內地開始打擊科技行業和超高淨值富豪，令她對內地立場改變。不過，她表示，隨着內地克服困難時期，進入新牛市周期，或會再增持與中國相關股票。