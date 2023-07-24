料中央放寬部分監管應對 借錢困難企業或暫准再融資

惠譽評級亞太區國際公共融資評級高級董事趙雨晴認為，難以猜測中央會如何化解地方政府融資平台（LGFV）債務和措施規模，認為部分監管會有所放寬，例如未能融資企業暫時可以再次融資。

或因應不同城市給予放寬

她認為最有可能是視乎不同城市和企業，有不同的針對放寬方法，但終歸仍要根據城投企業本身的信用狀况。

惠譽早前報告認為，地方性中小銀行或為城投企業填補資金缺口其中一個主要渠道，例如在經濟落後地區進行有序債務重組，以緩解陷入財務困境城投企業的流動性壓力，防止出現大規模違約潮。

至於會否將LGFV的風險引入銀行系統，惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超指出，人行在近期金融穩定報告的壓力測試顯示，若整體城投企業不良貸款率上升15個百分點，總體銀行業平均資本充足率將下降0.36個百分點，總體上中小銀行佔銀行業的市場份額不高，而近年監管新規已經明顯減少了金融系統內的傳染性風險。

不過，徐雯超表示，各地中小銀行對城投企業貸款敞口的差異很大，位於弱資質省份、特別對當地弱資質城投貸款佔比較高的中小銀行，未來或面臨資產質量壓力上升。

（解構中國經濟）