信德旗下雅辰酒店擬大灣區等增設酒店

【明報專訊】酒店業經歷新冠疫情洗禮後，隨着各地恢復通關，信德集團（0242）旗下雅辰酒店集團正部署在大灣區等地增設酒店。雅辰酒店集團澳門區營運副總裁溫誠睿出席亞洲國際娛樂展時接受本報訪問，稱疫情後旅客出行次數相對少，但逗留外地時間拉長，年輕旅客更注重科技及體驗，酒店要更迅速去因應投資及提升。
「沒有想到新冠肺炎疫情如此反覆，像了結無期，全個旅遊行業均遇到重大損失。」溫誠睿說，惟他感恩的是最終復常，業務量正上升中。但是業界在疫情期間面對具經驗的工作人員大量流失，他料即使澳門對聘用外勞的政策放寬，也需時去培訓。可幸的是細小的澳門雲集22間具《福布斯》五星酒店評級酒店，因此形成人才庫，對確保服務提供支援。
此外，澳門旅遊業仍然受制於往來澳門的航班不足之制約。他說，目前在往來泰國、日本、台灣的航班基礎上，開展往返越南等地航班，加上澳門政府着手研究方案、理順往返香港機場及澳門的行李託運安排，料有助促進酒店業發展。
從旅客的層面去看，溫誠睿表示，高通脹及高息影響酒店旅客消費，外訪次數減少同時，反而在每次旅程投放更長時間，及着重與家人互動，並往往預訂兩至三間客房配合需求。至於Y世代及Z世代年輕一族，則較注重獨特體驗及探索，要在旅程中做些事情，亦熱中使用科技。因此酒店要提升及借助科技去更早了解客人的興趣，更迅速地提供客人所需。雅辰會每年準備預算去作相應的投資配合，另基於集團注重藝術及文化，因此他舉例，在澳門雅辰酒店內亦設有藝廊，也有舉辦藝術活動、品酒宴、瑜珈班、烹飪班甚至漫步遊等，讓旅客體驗更不同。
面對新的旅客需求，溫誠睿稱，集團規模相對細卻具韌性，會更易適應市場變化。目前該集團經營17間酒店，以在雅辰及雅辰悅居酒店兩個品牌經營。疫情過後，他們擬在今年10月份於新加坡及上海外灘分別增設1家新酒店，到明年更擬在橫琴開設雅辰悅居酒店，甚至物色更多新項目。