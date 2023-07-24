moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OKX：評估報告完成後申VASP牌 料明年獲虛擬資產牌營運商少於數十家

標籤：經濟

【明報專訊】證監會於今年6月起正式實施虛擬資產服務提供商（VASP）發牌制度，虛擬貨幣交易所OKX早於3月已表明將會申請牌照。OKX全球首席商務官黎智凱受訪時表示，平台正與四大會計師樓之一準備外部評估報告，料於9至10月前完成，屆時將正式向證監會提交牌照申請書，相信最終明年可獲牌照的營運商將少於數十家。

明報記者 蕭嘉聰

他相信，雖然香港市場的業務規模不大，但對國際市場的意義重大，有望成為虛擬資產與傳統金融之間的合規交易及交流中心，未來更可吸引整個行業的環球資金，估計行業有超過100家營運商有意或已表達意向申請香港VASP牌照。

招募人才最困難

黎智凱續稱，香港申領VASP牌照要求很高，營運商資本投入亦很大，惟市場商業規模有限，因此申請牌照是一件很不容易的事件。業界均期望首份申請指引只是「1.0版本」，未來證監會可推出2.0、3.0甚至4.0的版本，香港亦可確立虛擬資產交易中心的地位。

至於OKX的籌備過程，黎智凱指早於一年多前已開始籌備香港牌照的工作，當中最困難的地方在於招募人才，牌照指引設有「Fit and Proper Test（適當人選測試）」，對營運商的相關負責人士有相應要求，不能因牌照重新聘請一批新人員。不過，OKX約在兩年前已在港儲備人才，由一個數十人團隊擴展至今約500人，亦反映平台對在港發展業務的承諾相當重視。

他表示，雖然以往行業不穩定，但現時已成為增長極快的科技行業，很多員工都是從傳統金融等行業轉投Web3領域，相信在港的人才對行業有着很大熱情。

OKX早前5月更新應用程式以開放平台予香港用戶，一個月內已錄得逾萬名新用戶註冊。黎智凱笑言，應用程式的發展進度略超出預期，由於平台沒有作任何宣傳，起初預期只有員工或周邊朋友註冊，不過現時增長速度愈來愈怏，反映港人對虛擬資產平台的需求，以及對整體市場有着濃厚興趣。

首階段着重普及教育

他表示，首階段會更着重普及教育，港人對行業的印象只停留於什麼叫比特幣、如何購入虛幣等一些基本的概念及知識點，但整個行業非常大，希望以簡單及有趣的方式令港人加深對行業的了解。