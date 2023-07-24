王良享：投資者勿低位追沽人幣

人行上調宏觀審慎調節參數

人民銀行於2017年1月開始實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理，旨在避免信貸因發改委取消企業境外發債額度審批而引致太過急速的信貸澎脹。從審批制轉移至備案制是中國過去20年內推進金融改革，放寬監管的普遍手法。

此參數於2020年3月疫情爆發時從1調高至1.25；2020年12月回調至1；2022年10月25日再上調至1.25。在其他條件不變的情况下，在調節系數是1時，某金融機構的跨境融資風險加權餘額是100億元人民幣；系數是1.25時，上限是125億元人民幣；再上調至1.5時，上限為150億元人民幣。

現時中國銀行及企業外債（人民幣+外幣）大約10萬億元人民幣，參數從1.25上調至1.5，代表可以多借20%，亦即是2萬億元人民幣。當然，仍有其他條件限制，例如：銀行資產風險比率是否已經過高、企業海外直接發債有沒有需求、海外借美元利率是否偏高等。不過，企業不必在人民幣匯價如此低的時候買美元支付海外帳單，可以暫借，等待較佳時點。

2022年10月25日，當人行將此參數上調至1.25時，美元兌在岸人民幣匯價為7.27，在中國防疫政策解封前，美元兌人民幣已回落至7算；解封後，美元兌人民幣進一步下跌至6.7水平。由此可見，上調此系數的確可幫助人民幣走強。

外圍經濟於第二季度冷卻，引致中國出口回軟，6月份中國出口甚至出現12.4%的同比下跌，令市場多一個藉口沽人民幣。

內地出口跌 市場有藉口沽人幣

但今年前半年，中國外貿順差為28,200億元人民幣，淨跨境直接投資為2917億元人民幣，互聯互通北向淨流入為1833億元人民幣，1至5月債券通淨流出則為2016億元人民幣。上述數據若以年化計算，則此四個資金流仍為淨流入61,061億元人民幣。

2005年中國匯改，中國讓人民幣兌美元於其後9年內升值37%，平均每年4.1%。相比1985年廣場恊定後兩年日圓兌美元幾乎升了一倍，中國對匯率調控明顯比日本高明得多，亦因此避開了泡沫過大而爆破的情景。

因此，當人民幣匯率淡風形成（單邊市）的今天，投資者切勿低位追沽。

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[王良享 政經良謀]