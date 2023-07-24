銀行券商鬥推銀債優惠吸客

明報記者 劉敬華

保底息5厘 高過定存

銀債特點為每半年派息一次，利息與通脹掛鈎，並設保證回報，實際派息以兩者的較高者為準，新一批銀債保證回報為5厘，即若通脹低於5%，仍可獲派5厘利息。金管局副總裁陳維民曾表示，政府預測2024至2027年通脹將保持於2.5%水平，銀債保底息定於5厘具吸引力。財政司長陳茂波亦表示，是次發行的銀債保證息率較過去為高，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險，以及回報吸引的投資選項。

目前對長者而言，最吸引的低風險投資莫過於港元定存，因不少港銀可為存入新資金的客戶，或個別特選客戶提供介乎3至4厘的定存利率優惠，定存期主要介乎3個月至12個月，惟要獲得逾4厘定存優惠利率的入場門檻不低，部分需以數十萬元敍造定存，有的則需升級至較高級理財戶口，更有的要求客戶投資於多項理財產品。新一批銀債最低入場費僅1萬元，且未來3年可保證提供5厘回報，實屬吸引的低風險收息之選。

銀債不設二手市場，成功申購的長者也不可將銀債轉予他人，但若長者有資金需求，也可向配售銀行或指定證券行提交提前贖回要求，金額相等於銀債本金金額，連同至（但不包括）提前贖回結算日止，期內應計但未付之利息。意味長者投資銀債並不需要憂慮債價下跌，可安心持有收息至到期，即使出現難以預計的緊急資金需求，也可選擇提早贖回債券。

勿只着眼豁免項目 須符自身需要

既然投資銀債主要目的為收取5厘利息，選擇銀行或證券行時，並不一定愈多「免」愈好，只需確保在收息過程中收費全免已足夠。認購前，應先了解清楚個別銀行或證券行的債券收費模式，不同金融機構或有不同，如部分金融機構需收取存入費，部分機構會則會收取平台費等。一般而言，要留意豁免項目有否包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費及提早贖回費，若該機構沒有特別表明豁免的項目如存入費、平台費及經紀費等，應問清楚該機構是否會收取相關收費，以及是否有其他潛在收費，如不動戶費等。至於轉倉費或轉出費，由於銀債年期僅3年，一般情况下未必會轉倉至其他金融機構，意味此優惠未必可用到。

銀債採取「循環派牌」方式分派，並非認購得多分派愈多，即使回報吸引，亦毋須以上限100萬元大額認購。按去年經驗，銀債認購反應熱烈，申請錄超額認購，最終發行額提高至上限目標金額，每人亦只能分派最多21手。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於是次發債對象為60歲以上銀髮族，保底息上調至5厘，預期是次銀債錄得超額認購機會甚高，如想「中多啲」，建議每人認購10至15手。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌亦認為，今批銀債超額認購機會大，若希望獲派較多手數，建議資金充裕的長者可認購25至30手。

目前部分證券行可提供10免，不僅以當中的免入錢、免利息及免按金招徠，甚至為認購銀債同時開戶的新客戶贈送股票。對於免入錢、免利息及免按金優惠，要留意或設限制，以富昌證券為例，免按金的前提為客戶須於公布認購結果當日存入獲派手數的金額，又如免利息只適用於每名客戶申請借貸金額3萬元或以下，名額有限，先到先得。至於開戶送股，以耀才為例，新客開戶可獲贈20股盈富（2800）及10股匯控（0005），及可享港股Ａ股免佣優惠，但要留意送贈的為碎股，而免佣只限於電子平台交易。對於有意投資銀債收息的長者，可能已有其他股票投資，或有常用的證券行或銀行證券戶口，未必習慣網上交易，此情况下即使再多優惠，亦未必合用。更重要的是量力以為，即使證券行可免入錢認購，亦不宜認購超過自己可應付的金額，以防最終派發手數高於預期。

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