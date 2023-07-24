許健生：RWA代幣化可成區塊鏈經濟關鍵技術

RWA指的是將現實中的資產如房地產、債券、股權等通過區塊鏈技術實現代幣化，使其可以在鏈上流通。 RWA代幣化可以fractionalize資產，實現資產的分散化所有權，提高資產的流動性和透明度，降低參與門檻，並能夠利用DeFi的特性實現抵押、交易、管理等。

花旗銀行預計，到2030年全球RWA市場規模將達到4萬億至5萬億美元。包括摩根大通、高盛、星展銀行、瑞銀集團、桑坦德銀行、法國興業銀行等在內的許多知名金融機構已經開始在RWA領域進行佈局和實踐。

多家金融機構積極佈局及實踐

據內地網媒「元塊」報道，摩根大通通過Onyx數字資產平台已經處理了近7000億美元的短期貸款交易，並計劃利用JPM幣實現美元和歐元存款的代幣化。而高盛也正在通過GS數字資產平台（GS DAP），為客戶提供債務、股票、基金和衍生品的數字化發行服務。香港特區政府亦於今年2月宣布利用高盛代幣化平台GS DAP成功發行8億港元的政府綠色債券計劃（GGBP）。

星展銀行參與了新加坡金管局的行業試點，進行了代幣化資產的交易。瑞銀集團已為上百家機構客戶提供資產代幣化服務；桑坦德銀行測試了債券、農產品、二手車和房地產的代幣化。淡馬錫、匯豐銀行、貝萊德等機構還處於探索階段。富達在Crypto領域佈局積極，但對RWA持謹慎態度。新加坡交易所正與當地監管機構合作開展代幣化資產結算。

發展勢頭強勁

能連接傳統金融DeFiWeb3

當前，將資產代幣化應用於DeFi的市場規模還較小。流動性不足、基礎設施不完善以及監管方面的不確定性是制約發展的主要因素。隨着監管環境的逐步明朗以及相關標準的建立，RWA代幣化有望進入高速增長通道，為DeFi和Web3吸引更多機構資本。

總體來看，RWA代幣化正處於萌芽階段，但發展勢頭強勁。它不僅能夠釋放資產的流動性，還能夠將傳統金融與DeFi和Web3世界連接起來。隨着金融機構的不斷介入和探索，RWA代幣化有希望成為引領區塊鏈經濟進入下一個發展階段的關鍵技術之一。

講開創科，不能不講講上星期出席了香港工業總會及科學園主席查毅超博士（Sunny哥）在書展舉行的新書發布會。Sunny哥家族企業「福田集團」 為世界知名的電子磅生產商，故有「磅王」之稱。所以其新書也命名為《管理平衡》（ Managing Balance）。

發布會上Sunny哥收起了平時嚴肅的形象，與主持談笑風生。新書內容文字淺白，有人物傳記的故事性，同時亦具備家庭、企業及公職中的「平衡法則」的工具書內容，其中兩段筆者最有共鳴：「如果公司屬於自己，你可以支配或者發號施令，因為你是老闆。在商會、附屬於政府的機構工作，要搞清楚自己身份角色，要『擺正』主席或董事身份，與行政管理人員之間的關係。簡單來說，在這些機構『我不是老闆』，凡事透過協商、合作的方式解決問題，不能隨便按己意支配別人。」

懂共融協同平衡 才可產出最大價值效能

「查毅超從小到大，都深明此道，要懂得分清『時、勢、位。』古語曰：『順勢以為， 配義以道』。即懂得做人的尺度，做到知禮、識趣、知足、識局，能於進退之間正確地處理好人際關係。為人處事，把握好分寸，方能獲得圓滿。知道人與人之間距離的分寸，做事懂得時與勢之間的進退，不貪不戀，不偏不倚，方能做得遊刃有餘……」

筆者也認同不管是新經濟或是舊經濟、虛擬或是現實、企業或是公職都要懂得共融、協同與平衡，才能產出最大價值與效能。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]