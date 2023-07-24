moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼

【明報專訊】信和置業（0083）作為地產企業，主要有三大收入來源，包括物業銷售、物業管理及酒店經營。針對營運前景，管理層表示，隨着社會復常，市面消費氣氛逐漸活躍，受惠訪港旅客人數不斷上升，加上政府消費券的帶動下，本地零售市道持續向好。筆者日常所見，人流明顯增加。

另外，香港與各地，特別是內地之間的商務往來日趨正常，提升內地企業的租務需求，集團亦已進一步加強其租務組合以提升競爭力。事實上，集團旗下的黃竹坑Landmark South和元朗朗壹廣場已獲得佔用許可證（俗稱「入伙紙」）。至於酒店，國際旅遊的恢復為集團酒店業務帶來積極影響，集團於香港、新加坡及悉尼的酒店業務均見復蘇。而香港富麗敦海洋公園酒店已於去年7月開業，得到賓客正面的回應和評價，筆者去年有幸參觀，值得推介。簡單而言，疫情過後，零售、辦公租賃及酒店業務均逐步改善。投資者最關心的住宅業務，集團年內推6個新盤，提供應佔伙數合共2077伙單位。可售貨源充足，可望助力收入及盈利。相關新盤包括：元朗錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城第11期凱柏峰III、中環單幢項目One Central Place、黃竹坑站港島南岸第4期海盈山、油塘通風樓項目、日出康城第13期物業發展項目。

財務穩土儲足 盈收表現有保障

作為市場焦點之一的維港滙，筆者曾親身參觀，對地點、景觀、設計及配套，例如會所均非常滿意。此高端項目由信置、會德豐地產、嘉華國際和爪哇控股合作開發的臨海高尚住宅項目分3期發展，合共提供1437伙。項目地皮於2017年以172.9億元投得，被稱為「西南九龍臨海地王」。

根據資料，項目第一期維港滙I正陸續進行交樓，已售出八成半，只餘約74個單位。估計項目第2及3期最快今年第三季可交樓。整個維港滙系列今年累售191伙，套現約42億元；全盤開售至今累售1003伙，套現逾161億元。

對於地產發展商，戰友通常會有兩個問題，土地儲備及財政情况。據中期報告，於2022年12月31日集團擁有淨現金412億元，財務狀况穩健。至於土儲，集團在中國內地、香港、 新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2020萬方呎，各類型物業比例均衡：商業佔46%、住宅佔30%、工業佔11%、停車場佔8%及酒店佔6%。土地儲備足以應付集團未來數年發展需要，保障盈收表現。

我們認為信置是香港地產股的理想之選，相信股價已反映大部分的潛在負面因素。隨着業務改善及憧憬利率見頂，中線吸引力有所增加。若看好其投資前景，可於9.5元附近水平買入，中線目標為10.7元。若較買入價下跌超過10%，或需先行減持止蝕，以控制投資風險。

（者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]