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摩根大通亞洲：科技股業績期 納指牛49841

【明報專訊】美股道指上周進一步向上突破，截至周四錄得9連升，創近6年最長連升紀錄。繼美國上周公布的通脹數據顯示物價壓力有放慢迹象後，英國本周公布的通脹亦放慢，並創15個月以來最細升幅。市場憧憬環球央行加息周期將近尾聲，據芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易員認為聯儲局下周將再加息0.25厘的機會率近百分之百，不過今年餘下3次議息會議再加息的機率均低於30%。市場將密切注視聯儲局議息聲明及主席鮑威爾言論，未來息口預測會否提供進一步啟示。

市場分析指出，納指近期升勢主要集中於具AI主題的大型科技股上，微軟、Alphabet、Meta及亞馬遜將於本業績，對後市走勢相當關鍵。如希望捕捉科技股業績期上落，可參考納指牛證（49841），收回價14,600點，實際槓桿約12倍。如認為納指逼近16,000點或會有阻力，可參考納指熊（49813），收回價17,000點，實際槓桿約9倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]