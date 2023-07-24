moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力

標籤：陳永傑

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）指出，通脹似乎經已在去年見頂，核心通脹雖然已有所紓緩，大多數20國集團（G20）國家，仍高於目標水平，估計服務業通脹需要更長時間才可下降。筆者所見，世界各地大城市的投資市場股市及樓市，經已紛紛捷足先登推高。

IMF表示，G20經濟體製造業顯露疲態，全球貿易仍然疲弱，但服務業需求強勁，尤其是旅遊業正在復蘇。

IMF為G20財金領導人會議準備的簡報中表示，整體風險大致傾向下行，但仍包括俄烏衝突可能加劇、通脹仍然頑固等。

不過，IMF指出，通脹似乎經已在去年見頂，核心通脹已有所紓緩，但在大多數G20國家仍高於目標水平，估計服務業通脹需要更長時間才能下降。在產出及勞動力市場具有韌性情况下，通脹下降速度可能快過預期，需求降溫將導致職位空缺減少，而非失業率上升。

IMF表示，決策者需要警惕金融領域壓力的迹象，尤其是利率風險及房地產領域壓力帶來的威脅，並可能需要部署金融政策工具來加以遏制，呼籲對金融機構進行精細化壓力測試。G20國家仍需要收緊財政政策，以確保債務的可持續性。

通脹下滑，將有利全球樓市及股市等投資市場，因為再大幅加息經已不是各國央行的頭等大事，加息不再像去年那麼急進及緊急。筆者認為，現在通脹放緩，各國央行應花更多精神力量去穩定經濟及增加就業崗位，因為不少國家為了打擊通脹展開了大幅加息行動，令經濟轉弱。間接地衝擊樓市及股市等投資及就業市場。各地投資市場復蘇，只是剛起步。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]