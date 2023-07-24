moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常

標籤：廖偉強

【明報專訊】長實（1113）早前公布出售波老道項目的交易告吹，買家新加坡華瑞資本被殺訂達20.77億元，破了香港開埠以來單一的撻訂金額。這消息不但震撼市場，並且為一眾原本不太看好樓市的人，持更強的看淡理據。

誠然，近期有很多分析員或專家，都對樓市抱負面的看法，他們認為，目前息口高企、內地經濟反彈乏力、香港復元速度相對緩慢等，而有些更認為樓市已經持續暢旺十多年，理應進入熊市；就算以往是樓市的大好友，今天都180度轉變，全力唱淡。

相信只有極少人像筆者一般，目前仍然樂觀看未來的樓市。事實上，筆者的看法並非無的放矢，以波老道項目的個案來說，新加坡基金選擇在目前撻訂，並不一定看淡未來後市的發展。筆者覺得新加坡基金只是計算市場形勢下所做的決策。目前利息高昂，物業愈早售出，資金愈早回籠，自然會減輕壓力，但項目的主要銷售對象是內地買家，目前環境下，要在極短時間內，尋找逾百個具實力又願意斥過億入市內地買家，確實是一大挑戰，所以寧損失訂金「轉攻為守」。

筆者認為，香港樓市目前面對的問題是「信心不足」。大部分準買家並不是沒有入市資金，而是選擇觀望後市。這時候正是政府鬆綁部分樓市辣招的最好時機。既然政府也認同需要重新啟動換樓鏈，放寬按揭成數，其實也可以考慮取消額外印花稅（SSD），因為目前的樓市狀况炒家已經銷聲匿迹，再加上還有從價印花稅（AVD），擁有自住物業的買家，再購入單位去炒賣，成本實在太高，根本無利可圖，政府確實毋須擔心炒風再現。循序漸進放鬆樓市辣招，令樓市回歸健康的狀態，亦讓香港人房地產市場的信心可以「復常」。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]