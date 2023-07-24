布少明：加息壓力重 二手成交軟

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年第二季新盤成交量錄2753宗，較第一季的3468宗減少約20.6%。金額方面，由於大額豪宅新盤成交數量同樣減慢，第二季新盤銷售金額錄得約293.6億元，較第一季的約397.6億元按季更減少約26.2%。二手方面，踏入7月近兩周平均更只得約31宗，再跌約26%。估計第二季全港二手住宅成交量約9200宗，較首季的成交減少約29.4%。

筆者相信短期內「息魔」將持續困擾投資市場，料第三季樓市維持「一手穩二手軟」的局面，預期季內新盤交投將錄約2800宗水平，較次季微升2%；二手價量則持續受壓，7月二手成交量或創近3年半新低，亦即更低於去年疫情同期，料第三季二手成交或僅錄8300宗水平，按季更跌近9.8%。

樓市低迷，將對香港經濟帶來連鎖反應。最近樓市氣氛欠佳，成交徘徊低位，其走勢會影響政府賣地情况。需知賣地收入屬政府重要收入來源之一，住宅需求大跌，間接影響發展商投地意欲，故導致上個財年地價收入大跌，最終僅錄約699億元，較前一個財年大減超過5成；反過來說，樓市交投暢旺，發展商投地具信心，政府賣地收入亦不會太差。因此，筆者再次呼籲特區政府果斷修定房策，助香港加快復蘇，加大力度吸人吸財，以提振經濟，令香港重拾光芒。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]