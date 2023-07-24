moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：加息壓力重 二手成交軟

標籤：布少明

【明報專訊】今年初通關效應為樓市打下一支強心針，刺激首季住宅物業交投表現亮麗，3月份新盤銷售曾突破逾2000宗水平，惟在加息壓力下，樓市自次季起「急轉彎」，一二手成交雙雙減少，同時成交金額更現顯著跌。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年第二季新盤成交量錄2753宗，較第一季的3468宗減少約20.6%。金額方面，由於大額豪宅新盤成交數量同樣減慢，第二季新盤銷售金額錄得約293.6億元，較第一季的約397.6億元按季更減少約26.2%。二手方面，踏入7月近兩周平均更只得約31宗，再跌約26%。估計第二季全港二手住宅成交量約9200宗，較首季的成交減少約29.4%。

筆者相信短期內「息魔」將持續困擾投資市場，料第三季樓市維持「一手穩二手軟」的局面，預期季內新盤交投將錄約2800宗水平，較次季微升2%；二手價量則持續受壓，7月二手成交量或創近3年半新低，亦即更低於去年疫情同期，料第三季二手成交或僅錄8300宗水平，按季更跌近9.8%。

樓市低迷，將對香港經濟帶來連鎖反應。最近樓市氣氛欠佳，成交徘徊低位，其走勢會影響政府賣地情况。需知賣地收入屬政府重要收入來源之一，住宅需求大跌，間接影響發展商投地意欲，故導致上個財年地價收入大跌，最終僅錄約699億元，較前一個財年大減超過5成；反過來說，樓市交投暢旺，發展商投地具信心，政府賣地收入亦不會太差。因此，筆者再次呼籲特區政府果斷修定房策，助香港加快復蘇，加大力度吸人吸財，以提振經濟，令香港重拾光芒。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]