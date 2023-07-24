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馬泰陽：美議息在即 樓市觀望氣氛增

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國即將公布議息結果，加上港元拆息（HIBOR）接連上揚，二手市場觀望氣氛濃厚，樓市交投淡靜。目前，與按揭利率相關的1個月拆息（HIBOR）一度報5.21厘，連升4個工作天，並創自2007年10月9日後的最高，顯示利率逐步正常化。此外，本港銀行體系結餘約449億元，亦已累計有一定程度上的收縮，促使港元的拆息回升至貼近美息的水平。

雖然美國6月消費者物價指數（CPI）按年增3%，但連續12個月下降，創自2021年3月以來的新低，市場對加息預期暫鬆一口氣。不過，市場預料美國聯儲局於本月仍有加息機會，幅度約0.25厘，市場甚至預期是次加息有機會是本年內最後一次加息。倘若美國再次加息，港美息口差距將進一步擴大，屆時HIBOR或有機會挑戰有紀錄以來的歷史新高；同時，亦不排除有本地銀行因應加息壓力及資金成本而上調最優惠利率（P）。

目前樓市仍處於觀望狀態，但7月份有不少新盤以貼市價應市，且金管局進一步放寬自住物業的按揭成數可達七成，有利換樓鏈流動。雖然買家入市態度審慎，但隨着本港整體經濟持續回升、失業率持續回落，今年首季本港的經濟已回復正增長。

儘管現階段樓市仍然觀望氣氛濃厚，但隨着美國議息結束，相信會帶領本港，甚至全球息口走向明朗化。而事實上，「息魔」再次臨近，令本港樓市的成交量現回軟迹象，特別是二手市場所受的影響更大，現時二手的成交量已貼近疫情時的水平，預料二手將持續受壓。不過，市場預料是次加息為今次的加息周期最後一次，並預料息口將維持一段時間，相信本港樓市在喘息後，有望打破悶局，重拾升勢。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]