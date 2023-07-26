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中央不提房住不炒冲喜 港股漲766點 重上牛熊線 成交大增51%至1421億

標籤：經濟

【明報專訊】港股在周一收市後，內地公布的中央政治局會議文件，內文未再見往常提及的「房住不炒」字眼，反而強調適時優化房地產政策。投資市場視之為進一步放寬限購及提振房市措施鋪路，原先一而再受到債務問題困擾的內房股頓時獲熱炒，加上路透等報道有傳內地銀行拋售美元疑托人民幣匯價，支持港股昨日大幅反彈。在重磅科網、消費股全線做好下，恒生指數昨收市大升766點或4.1%，重上牛熊線，並為3月1日以來最大單日升幅，成交增至1421億元。

明報記者 陳偉燊

港股昨日在投資者入市追貨下，成交額較周一大增485.23億元或51%。「北水」則扭轉之前趁港股跌市連日流入港股之勢，昨日趁大市反彈變成淨沽出約61.21億元。當中三大指數基金盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別獲淨沽出41.43億元、30.85億元及4.6億元。

南水189億淨買A股 19個月高

「南水」反而罕見北上大舉買入內地A股，淨買入額多達189.83億元人民幣，創下了19個月新高，追入白酒股五糧液（深：000858）及貴州茅台（滬：600519），淨流入多達12.78億元及22.56億元人民幣。

在港股市場方面，備受債務問題持續發酵的內房股，經過股價連日受壓後，到昨日因為一句「房住不炒」未有再於中央政治局會議內文提及，即時成為投資者炒賣的催化劑。龍湖（0960）、合景泰富（1813）分別大升25.6%及28.6%等，其他內房大升比比皆是（詳見另文）。另內地大炒白酒股，半新股白酒股珍酒李渡（6979）亦跟升3.8%，在華南有經營的啤酒股生力啤（0236）及華潤啤酒（0291），亦罕見大升29.9%及4.2%。重磅科網股亦成為投資者入市重點，除了美團（3690）大升7.8%，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）均升逾6%。

跑贏A股及亞太區股市

除白酒及啤酒股，內地消費股亦再獲投資者青睞。當中份屬大藍籌的體育股李寧（2331）及安踏（2020）均升逾5%。餐飲股海底撈（6862）及呷哺呷哺亦分別升4.3%及5.4%。百貨股高鑫零售（6808）及新世界百貨（0825）亦罕見炒高3.2%及2.7%。雖然昨日大升市，但是內地五大電力股全面倒跌，當中尤以華能（0902）跌5%，錄最大跌幅。

港股市場昨日大幅反彈，升幅高達4.1%，亦明顯跑贏內地A股市場及亞太區股市。內地深圳成指及上證指數亦只是升逾2%。至於近幾個月強勢的日本日經指數，昨日反而倒跌0.06%，成為少數跌市的亞太區股市。