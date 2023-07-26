大行：釋救市信號 料房策由嚴控轉支持

瑞銀認為，中央政治局會議關於支持經濟增長、促進私營企業投資和提振投資者信心的信息總體上對市場情緒有利，帶來廣泛正面信號。會議中沒有再提及「房子是用來住的，不是用來炒的」，對房地產業有潛在的積極影響。

高盛料中央將根據當地房地產市場情况調整房地產政策，以更好地應對房地產市場供求的新發展。花旗形容，中央提到「適時調整優化房地產政策」，為進一步的房地產寬鬆打開了大門。認為相關政策基調基本符合該行對內房行業為重點的適度刺激措施的預期，不過仍可能需要數星期或數月才能看到影響。

估撐經濟政策力度不會太大

另外，人民幣匯率最近不時貶值，大摩指出，會議明確傳達當局希望加強逆周期調節支持經濟增長，料可減少投資者擔憂，以支撐人民幣匯率。該行相信，國務院在未來幾周會再推更多寬鬆措施開綠燈。會議後外匯市場未有太大波動，不過認為在未來數天或數周推出時會有更積極反應。該行稱，國務院不太可能出台非常有力的刺激政策，料支持措施包括發行政策性銀行債券以支持基建或綠色項目，放鬆對二線城市二套房購戶限制，以及於省市層面對消費者更多支持，貨幣政策層面會繼續維持寬鬆，仍有空間降準及減息。匯豐同樣預期中央出台的支持政策力度不會太大，將聚焦平衡短期經濟復蘇及長遠發展方向。

會議首次提出「活躍資本市場」，同時指人民幣匯率要保持穩定，以防範風險為重點，高盛認為，是要督促地方政府加快專項債券發行和使用。為進一步降低地方政府債務風險，中央將推出一籃子地方政府債務化解方案。