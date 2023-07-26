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外匯基金半年賺1100億 次季僅貢獻20億

標籤：經濟

【明報專訊】內地經濟數據第二季轉弱，拖累港股下跌，外匯基金昨日公布上半年財務狀况，第二季香港股票錄投資虧損81億元，扭轉首季賺33億元，美元期內上升亦令外幣資產估值亦在上季下調270億元，不過期內其他股票和債券分別錄得230億元和141億元投資收益，撇除尚未公布的長期增長組合的估值變動，外匯基金第二季錄20億元投資收益，較首季的1080億元大幅收窄。金管局總裁余偉文展望，下半年投資前景不容樂觀，經濟衰退、通脹和主要央行加息存不確定性，為投資環境帶來挑戰。

港股投資第二季轉蝕 外幣估值跌

總結上半年，外匯基金錄投資收入1100億元，其中債券投資收益580億元，其他股票投資收益485億元，而香港股票投資轉蝕48億元，外幣資產外匯估值下調18億元。截至首季末，長期增長組合估值上調101億元。截至6月底，外匯基金總資產為3.98萬億元，較去年底減少241億元，累計盈餘6062億元。今年上半年，外匯基金向財政儲備存款，與政府基金及法定組織存款，分別支付100億元及79億元。

上半年錄得1100億元投資收入，余偉文指是由於股債均扭轉去年大幅下調趨勢，由於美國通脹今年持續下跌趨勢，市場預期美國加息步伐減慢而經濟保持韌性，投資者情緒趨向樂觀，主要股市維持上升動力，另外主要國債收益率處於多年高位，外匯基金持有債券獲取不俗利息收入。

余偉文：下半年投資前景不樂觀

余偉文對下半年外匯基金前景維持審慎，雖然環球經濟至今對主要央行急速的加息周期表現出一定的韌性，但持續的貨幣緊縮政策，以及銀行業信貸緊縮導致經濟衰退的可能性仍是未知之數。

通脹的走勢和主要央行的政策利率峰值亦存在很大的不確定性，種種因素都會為投資環境帶來挑戰。地緣政治不穩，包括持續的俄烏衝突，以及主要經濟體之間的緊張關係，更可能隨時引發資產市場的調整和波動。

面對上述挑戰，余偉文表示當局將繼續謹慎管理外匯基金並保持靈活性，會繼續通過防禦性措施減低市場波動對外匯基金造成的影響。此外，當局還將繼續多元化投資，進一步穩定外匯基金的回報，並努力實現其長期投資目標。