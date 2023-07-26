傳中證監促境外上市文件淡化中國風險

路透社引述消息指出，境外上市的中資企業一般在上市文件中列出包括中國經濟、政治及社會環境改變，以及政府政策、監管和跟美國的貿易緊張等風險。

消息人士稱，有擔任上市顧問的中國律師行被要求刪除上述範文式風險披露。消息指出，今次閉門會議之前，內地監管機構已向過去數月負責境外上市申請的公司發出非正式的窗口指導。

美促披露更多資料 或礙中資外闖

由於美國要求全面風險披露，最新指引或逼使中國企業押後或停止在美國的上市工作。美國證交會（SEC）上周指令在美上市中概股披露更多資料，包括中國政府在其業務營運中的角色，以及美國限制新疆產品進口對公司的影響。市場擔心最新指導意見或影響中資企業尋求海外上市機會。

事實上，中國早於今年3月底生效的最新境外上市規定，禁止上市文件內有任何「歪曲或貶低中國法律政策、商業環境和司法狀况」。中國部分高層官員留意到此後上市文件有關中國特殊風險的描述，觸發中證監向協助境外上市機構重申有關立場。