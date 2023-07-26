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TikTok推純文字帖 挑戰Twitter 同時進軍串流音樂市場

【明報專訊】繼Meta（美：META）推出被稱為「文字版Instagram」的Threads與Twitter對撼後，抖音海外版短視頻平台TikTok亦推出「純文字帖」功能，以吸引尋求Twitter替代品的用戶，令逐漸將品牌名稱改為X的Twitter，面臨更激烈的競爭。

TikTok表示，當用戶打開TikTok「相機」頁面，現在會有3個選項（照片、視頻、文字帖）可供選擇。最新的文字帖功能，可供用戶分享1000字以內的故事、詩句及歌詞等內容。在選擇文字帖的選項後，用戶將進入文本創作頁面，在輸入文字內容後，用戶可為帖子加上標籤及配樂、標記位置、添加彩色背景或貼紙，並啟用評論等互動功能。尚未完成的帖子可儲存於草稿庫，供稍後編輯。科技媒體TechCrunch指出，TikTok這新功能可能挑戰現稱為X的Twitter及Meta旗下的Threads。

最多1000字 可加色彩及貼紙

TikTok去年引入圖片支援功能與Instagram競爭。TechCrunch形容，圖片已成為TikTok的重要功能，文字帖也可能有類似的發展，尤其是部分TikTok用戶已透過視頻或圖片形式，在TikTok發布文字內容。市場人士指出，隨着Twitter對非付費用戶的瀏覽量、信息發送量等施加限制，部分用戶可能尋求其他替代品，促使更多社交媒體引入文本功能。例如7月5日才啟用的Threads，推出不足5天已吸引超過1億註冊用戶。

不過根據Sensor Tower的數據，Threads最近一周的每日活躍用戶人數降至1300萬，較7月7日高位下降70%。SimilarWeb的數據顯示，用戶平均每天花在Threads的時間亦由19分鐘減少至4分鐘。 相比下，Twitter的每日活躍用戶約2億，平均每天在該平台花30分鐘。

去年引入圖片支援撼Instagram

除增強文字功能，TikTok亦進軍串流音樂市場，挑戰音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）和Apple Music。TikTok本月早前在其第二及第三大市場——印尼和巴西推出了串流音樂服務，並在澳洲、墨西哥和新加坡測試該服務。

市場人士認為，TikTok的全球每月活躍用戶超過10億，可望將部分用戶轉化為付費音樂訂閱者。

至於現有的Spotify和Apple Music用戶，基於品牌忠誠度等，跳槽風險「較低」，但TikTok仍可能蠶食部分市場份額。

Spotify正提高北美、墨西哥和英國等市場的高端套餐月費。美國家庭的無廣告訂閱月費提高1美元，最新價格為16.99美元。該公司昨公布，第二季月度活躍用戶按年增長27%至5.51億。按季增長3600萬，較指引高出2100萬，創歷來新高。付費訂戶數量按年增長17%至2.2億，按季淨增長1000萬，較指引高出300萬。

（綜合報道）

[國際金融]