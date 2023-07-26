moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Twitter揮別藍鳥 品牌恐減值最多1560億

【明報專訊】全球首富馬斯克將旗下Twitter的「藍鳥」商標改為「X」標誌，Twitter的招牌，以及「發帖」（tweet）和「轉推」（retweet）等用語亦將走進歷史。彭博社綜合分析師及品牌機構的意見，估計馬斯克的換招牌行動，可能令品牌價值損失介乎40億至200億美元（約312億至1560億港元）。

Twitter的三藩市總部，周一開始把外牆的Twitter字母逐個拆卸，當天尚餘部分英文字及藍鳥標誌尚未拆除。部分分析師和品牌機構認為，花了10多年才建立一個全球性品牌，重新命名會帶來重大損失。

馬斯克：變通訊及金融平台

品牌機構Fazer創辦人Todd Irwin表示，它是最知名的社交媒體品牌之一。「藍鳥」商標與Instagram、facebook等標誌，一直於全球大量商戶的網站並列。

美國Vanderbilt大學金融學助理教授Joshua White表示，「tweet」和「retweet」等動詞已成為現代文化的一部分。企業品牌很少成為動詞或日常用語，對於這樣的流行品牌擁有者來說，摧毀品牌的情况尤其罕見。品牌價值諮詢機構Brand Finance估計，Twitter的品牌價值損失約40億美元。Vanderbilt大學更預估其品牌價值損失可達200億美元。

馬斯克則解釋，收購Twitter是為了確保言論自由，並加快「X」作為超級軟件的發展，這不僅是重新命名，而是將公司重塑為廣泛的通訊及金融交易平台，舊品牌已沒有意義，因此要揮別「藍鳥」。

（綜合報道）

[國際金融]