Spotify全球加價 港未能倖免

Tesla披露美收入漸見頂

美國多元化工業集團3M（美：MMM）第二季收入勝預期，並上調全年盈利指引，股價早段升逾5%。通用汽車（美：GM）次季收入勝預期，並再次上調今年利潤預測，但早段股價仍下滑4%。此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的申報文件披露，美國市場收入逐漸見頂，次季來自美國的收入按年僅增17.9%至113億美元。

至於中國市場收入按年增51%至57.3億美元。主要增長來自其他國際市場，相關收入按年增122.6%至78.6億美元。該股早段微跌。市場等待科技巨企微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOG）收市後公布業績，美股3大指數午夜前向上。

隨着加息進入尾聲，美股IPO市場出現復蘇的迹象。直銷美容品牌Il Makiage母企Oddity Tech（美：ODD）上周IPO大獲成功。《華爾街日報》引述知情人士稱，Oddity路演結束時，投資者對該股票的認購金額已達100億美元，而Oddity最終發售不到5億美元的股票，標誌IPO市場經歷18個月的低迷時期後迎來復蘇。今年截至7月18日，美國已有55隻新股上市，累計融資97億美元；去年全年僅有71隻新股發行，集資77億美元。

（綜合報道）

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