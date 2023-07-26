徐風：AI概念股小心業績見光死

個別大型科網公司，更在今次加息周期創新高，無視加息收水的影響，例如蘋果（美：AAPL）市值突破3萬億美元，Nvidia（美：NVDA）升至超過1萬億美元，Tesla（美：TSLA）及facebook母公司 Meta Platforms（美：META）股價也出現大幅反彈，由去年低位計，升幅約一倍。

美國科網股重新受到市場及投資者關注，人工智能（AI）概念可謂功不可沒。由去年底ChatGPT「爆紅」後，多家中美科網企業都視生成式AI為未來獲取用戶的「必備武器」。微軟（美：MSFT）與建立ChatGPT程式的OpenAI合作，推出Microsoft 365 Copilot服務，每月收費30美元，較Microsoft 365基本版月費10美元高出3倍；Google母公司Alphabet（美：GOOG）自行建立ChatGPT競爭對手、對話型AI Bard，圖像編輯軟件Adobe（美：ADBE）在Photoshop上推出圖像生成AI，都得到投資者認同，刺激股價向上。

生成式AI熱潮近期更進一步向上游及二三線雲端服務商拓展，例如過去的AI概念股Palantir（美：PLTR）、C3.ai（美：AI）都見到可人的升幅；訓練AI的硬件及半導體的上游晶片製造商也受到投資者歡迎，Nvidia、美國超微公司（美：AMD）及台積電（美：TSM）過去兩個月都錄得升幅。

機構投資者一窩蜂炒作 免錯失機會

當市場資金一窩蜂地炒作AI概念時，機構投資者會奉行「有買貴、無買錯」的思維，與AI概念及上下游相關的企業都會一併買齊，避免錯失任何市場機會。然而，當企業陸續公布業績後便見真章，醜婦終須見家翁，走勢及升幅便會出現較大的分野。

當Nvidia在5月下旬公布季績時，基於各大企業都搶購其AI運算晶片，預期第二季度收入高達110億美元，遠超投行平均預期的71.8億美元，致股價當日急升逾24%。市場認為，英偉達第二季度收入大升，其上游晶片製造商台積電，理應也可以依靠AI晶片需求大增而受惠。縱使台積電每月都會公布營收報告，以最近期的2023年6月份的營收報告為例，公司於7月10日公布，上月收入為1564億元新台幣，按月減少11.4%，按年減少11.1%。假如Nvidia的AI晶片真的是台積電的「救命稻草」，那麼其每月收入理應持平甚至上升。

不過，市場對台積電營收下降沒太大的反應，公布月度報告後其ADR更由約99美元升至105美元水平。待7月20日季度業績公布，收入按年跌13.7%至156.77億美元，純利跌約27%至59.25億美元，市場才如夢初醒，得悉即使目前AI概念大熱，但其他電子晶片的需求未如理想，尤其台積電專注發展、用於電腦手機等電子產品的高速運算晶片，今年需求一直不振，影響其收入及利潤，故績後裂口下跌5%，至周一股價跌回約98美元水平。

上游受惠需求急增 晶片業頹勢未變

台積電業績「見光死」的故事，給投資者的教訓是AI主題的美股，雖然有像Nvidia般收入及盈利有爆發性增長，但目前大部分AI應用程式仍須開發，即使開發及供用戶使用，能否取得大量用戶「課金」使用也屬未知之數，上游晶片製造商或可從AI需求急增而受惠，但晶片業頹勢的大環境依然未變，AI晶片或可當作「救命水泡」，但僅依靠AI帶動盈利增長，則過度樂觀。因此，在業績前投資者需要小心分析哪些個股是有實質業務支持，哪些是單純依靠同業或上下游概念就盲目入場及持有。如資產組合中持有後者的股票，或須在業績公布前稍作減持或進行對冲，避免業績「見光死」股價急跌，影響回報。

[徐風 隨風投資]