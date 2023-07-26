景順：中國巿場估值低看俏

近年通脹及加息兩大因素持續困擾環球市場，惟此兩因素有望於今年下半年消退。趙耀庭指出，隨着歐美等主要已發展市場的通脹升幅已超過工資增長，導致消費者減少開支，有助緩解需求引發的通脹，加上供應鏈壓力紓緩，以及能源價格回落，也有助物價回軟。最近美國經濟數據顯示，一直以來居高不下的美國核心通脹似乎亦開始下行，除房屋以外的核心服務業通脹終於開始放緩，考慮到整體通脹低於核心通脹，相信核心通脹有望持續下滑，為聯儲局於今年餘下時間緩和鷹派立場鋪路，未來聯儲局仍需在依然强勁的就業市場與不斷下降的通脹數據之間取得平衡，現時基準利率已高於核心消費者物價指數，從歷史來看，這預示聯儲局將結束緊縮政策，該公司預期聯儲局年內最多再加息一次。

美大機會可避免大衰退

至於美國經濟前景，趙耀庭指出，隨着信貸環境收緊，經濟增長持續放緩，該公司目前的基礎情境預期為，下半年美國通脹勢頭將持續減弱，同時貨幣政策緊縮周期將接近尾聲，美國經濟將會「顛簸地着陸」（bumpy landing），即預期美國有望免於大範圍經濟衰退，下半年經濟情况或較上半年疲弱，但於服務業需求仍穩健支持下，料美經濟僅於短期內略為放緩，且隨後將迎來復蘇，並預期歐元區及英國經濟路徑或與美國相似，但可能有所滯後，因此該公司仍看好短期內的歐洲經濟增長，隨着英倫銀行及歐洲央行下半年或繼續加息，金融環境收緊或壓抑信貸增長，從而減輕通脹壓力，惟經濟增長亦將現放緩。

歐美料明年復蘇 看好增長股

假若歐美等主要已發展市場經濟並沒有陷於「硬着陸」（hard landing），對環球經濟影響將較小。趙耀庭表示，如果下半年美國經濟如預期「顛簸地着陸」，歐美經濟有望於2024年相繼出現復蘇，此預期或會促使市場於下半年開始着眼於未來的經濟復蘇，周期性投資將領先，目前許多經濟體的服務業保持強韌，製造業則因需求放緩而受壓，隨着美息見頂，環球經濟有望重拾升軌，製造業亦有望重現生氣，參考自1998年以來全球製造業活動上升期間的數據，增長股往往可受惠於營商氣氛好轉，而近年環球不乏優質股表現受壓，因此較看好增長股及優質股前景，行業方面，相對看好科技、消費產品及服務業。

中國通脹溫和 幣策仍寬鬆

至於個別市場，趙耀庭指出，相對歐美等主要已發展市場，亞洲的基本較佳，尤其是中國市場，當歐美經濟仍處於經濟周期的晚期（即經濟放緩階段），反觀中國則處於經濟周期的初期（即經濟復蘇階段），預期下半年中國經濟將於起伏中復蘇，因內地通脹仍溫和，貨幣政策依然寬鬆，雖然內地第二季經濟數據不如第一季般理想，但基本符合市場及政策制定者預期，認為6月份經濟數據顯示大部分行業均靠穩，意味政府推出大規模刺激措施的可能性有所下降，但料政府將適時推出刺激政策，提振市場信心，特別是對於房地產市場。事實上，最近召開的中共中央政治局會議指出，下半年要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。

中國市場估值處歷史區間底

中國經濟復蘇有望帶動整體亞洲經濟向好，趙耀庭指出，展望下半年不僅中國市場基本面向好，台灣及韓國市場前景亦有望隨半導體市場走出谷底而有所改善，日本市場則受惠於當地經濟復常及市場改革因素，因而看好整體亞洲市場表現，當中尤其看好中國市場，基於估值非常吸引，參考其周期性調整市盈率的歷史區間，目前中國市場估值不僅低於歷史平均水平，更處於歷史區間底部（見圖），但亦提醒投資者要留意下半年環球投資市場的潛在風險，如金融危機、地緣政治，以及美國商業房地產市場風險。

明報記者 劉敬華

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