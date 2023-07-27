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福士入股 小鵬ADR較港收市升三成 雙方將在內地研發電動車 擬2026年推出

【明報專訊】福士集團昨宣布，將斥資7億美元（約54.6億港元）以購入小鵬汽車（9868）4.99%股權，消息帶動小鵬美國ADR（美：XPEV）於昨開市早段升逾40%，至晚上10時45分折合每股78港元，較港收市升29%。福士指雙方將共同在內地研發電動汽車，主要針對中型車市場的大眾品牌車型，計劃2026年推出市場。

明報記者 黃志偉

消息帶動同業ADR上漲

福士入股小鵬消息， 亦帶動一眾新能源汽車股，蔚來（9866）ADR（美：NIO）早段漲9.6%，理想（2015）ADR（美：LI）升3.5%。據報，福士計劃以每股小鵬ADR的15美元作價、最終購入小鵬4.99%權益，作價較消息公布前收市價有輕微折讓。福士將於小鵬董事會中獲觀察者一席（observer board seat）。同時，福士旗下奧迪汽車將加強與福士長期合作伙伴的上汽集團合作，以穩固其電動車產品線，包括研發針對高端市場的新款電動車。目前Tesla（美：TSLA）和比亞迪（1211）在內地新能源汽車市場領先，福士於今年上半年在內地的電動車銷量出現下滑。此交易將使福士在內地的合作伙伴數量增至4家。

內地新能源汽車近年急速擴張，外資莫不垂涎三尺。除小鵬獲福士青睞，上月蔚來宣布，已與由阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN訂立股份認購協議，以每股8.72美元，認購69.55萬股A類普通股，總代價達7.385億美元（約57.75億港元），股份並設有6個月禁售期。

匯豐料小鵬中長期銷量利潤增

匯豐環球研究於本周發表報告指出，過去一個月，小鵬汽車的美股和港股均表現勝過同業。該行表示，新車型G6的進取定價以致訂單量大增，以及內地自動駕駛的商業應用愈趨普及，有助帶動股價反彈。該行維持「持有」評級，上調美股目標價由10美元至15.4美元，而港股目標價由38元調升至60.2元。

另該行料小鵬在中長期可提升銷量和利潤率，在2026年至2030年盈利預期方面，上調平均20%。