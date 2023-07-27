星GIC錄7年來最差5年回報

【明報專訊】新加坡主權財富基金GIC稱，截至3月31日止5年年化名義回報率為3.7%，是7年來最低，但20年實際回報率卻達到8年高點4.6%。GIC行政總裁林昭傑表示，政策緊縮的影響正反映在經濟和市場上，他又稱：「我們還沒有走出困境。」
GIC警告，銀行業壓力和貸款條件收緊等因素，增加核心發達經濟體衰退風險；而內地經濟復蘇由服務和消費驅動，預計今年全球增長放緩。
另GIC投資組合中有17%為私募股權，但隨借貸成本上升，首席投資官Jeffrey Jaensubhakij認為，目前私募信貸（private credit）的風險回報最具吸引力。
據金融數據提供商Preqin Ltd數據顯示，私募信貸為目前全球受歡迎資產類別之一，全球貸款存量增至1.5萬億美元。該貸款通常具有浮動利率，換言之投資者在利率上升時可獲更高回報。
Jaensubhakij又稱，在通脹及市場波動下，基建板塊可提供更佳回報。GIC於房地產配置由3年前的7%，升至今年3月底的13%，當中一部分便是由基礎設施交易推動。
至於地區劃分，亞洲除日本以外的投資佔比，較上年微跌至23%，而美國投資則升至38%；對發達市場股票的投資下降至13%，而名義債券和現金繼續下滑，目前約佔投資組合的三分之一。