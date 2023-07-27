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聯交所ESG諮詢文件 業界：未含ISSB部分準則

【明報專訊】國際可持續準則理事會（ISSB）上月發布了其首批國際財務報告（IFRS）可持續披露準則 S1及S2框架，而聯交所亦於4月已就ESG披露刊發諮詢文件，不過有業界反映當中未有提及IFRS的S1框架，只圍繞S2框架要求。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，在S1框架底下，上市公司的披露能夠為投資者提供一個可比較的基礎，有助本港在ESG發展上加快與國際接軌。

IFRS S1及S2框架分別在於S1是定義關鍵概念評估可持續性問題的影響，並將其量化以反映於財務報表上；S2 則為評估和報告與氣候相關的問題。

黃王慈明指出，S1框架要求公司披露有關問題在財務報表上的影響，量化其風險回報，可反映實際的商機。若本港落實加入IFRS S1，即使未能一步到位，亦希望設有清晰的時間表，可作示範作用。

基金公會冀設時間表補充IFRS S1

對於部分公司不知如何起步，黃王慈明稱，國際組織提倡設立過渡期，並指導公司只需合理取得有關資料，而框架上列明關鍵概念，以及界定何為重要內容。她認為，本港早於其他地區推行ESG發展，作為領頭羊角色，兵家必爭，相信最終可令上市公司提升競爭力，吸引更多資金來港。

德勤中國審計及鑒證ESG合伙人楊祖澤亦表示希望聯交所可將兩個框架同時納入，並清楚列明上市公司應編製的報告範圍，在同一基礎上披露訊息，以達至一致性及可比較性。投資者可循S1框架中，獲得上市公司財務狀况以外的資訊，有助他們作出更好的投資決定。

此外，楊祖澤指出，本港亦應為ESG披露報告作出審核及認證，惟聯交所諮詢文件中未有提及。楊祖澤引述一項報告提到，於2021年，本港為ESG報告作出審核覆蓋率僅34.5%，較歐美地區大為落後，亦較全球平均64%為低。

德勤倡為報告作審核認證

楊祖澤續稱，一項國際ESG審核準則將於2024年落實，歐洲亦已分階段要求企業加入審核工作。他認為，在ESG大趨勢當中，不少公司可能出現「漂綠」（Greenwash），反映審核工作更為重要，建議本港可參考歐洲地區分階段納入ESG報告審核。