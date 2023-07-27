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加州銀行 收購PacWest

【明報專訊】由矽谷銀行（SVB）倒閉引發的美國地區銀行危機餘波未了。此前流失大量存款的西太平洋合衆銀行（PacWest Bancorp）（美：PACW），同意由規模較小的同業加州銀行（Banc of California）（美：BANC）收購。根據這項全股票交易協議，PacWest股東所持有的每股普通股，可獲0.6569股加州銀行普通股，換算後收購價相當於每股9.6美元，較PacWest周二收市價有25%溢價。

合併後資產約360億美元

兩家銀行合併後，將以加州銀行的品牌營運，其資產約360億美元，較今年3月底美國地區銀行危機蔓延之際，PacWest擁有的資產更少。相比下，加州銀行3月底的資產只有100億美元，是PacWest陷入危機前的四分之一。由於PacWest的客戶與矽谷銀行類似，與科技業界關係密切，且大量存戶的存款都高於存款保險上限，令外界曾憂慮它可能是下一張倒下的骨牌。今年上半年，PacWest流失的存款達18%。今年以來截至周一，其股價跌逾五成。反觀加州銀行的經營狀况相對穩定，存款流失少於4%，股價跌幅為17%，令其得以鯨吞對手。

PacWest第二季虧損1.97億美元，而加州銀行的利潤下降三分之一，反映中小型銀行的挑戰。官員期望地區銀行通過合併擴大規模，以應對嚴峻的經營環境。今次合併交易毋須美國聯邦政府協助，不過私募基金華平投資（Warburg Pincus）與中橋合伙公司（Centerbridge）將提供4億美元，向合併後的新公司購入19%股權。

（綜合報道）

[國際金融]