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波音次季收入增長18% 虧損較預期少

【明報專訊】受惠於航空交通復蘇及飛機需求回升，波音（美：BA）第二季收入勝預期，且虧損較預期少。隨着產量提升及商用飛機交付量增加，波音第二季收入按年增長18%至197.5億美元，高於分析師預期的184.5億美元。調整後每股虧損為82美仙，虧損少於預期的88美仙。波音次季產生26億美元的自由現金流，遠超分析師預期，全年有望實現錄得30億至50億美元自由現金流的目標。波音股價早段升逾5%，股價高見227.88美元，創1年半高位。市場等待美聯儲凌晨公布議息結果，美股3大指數午夜前個別發展，道指微升，納指跌0.6%。

波音表示，正將暢銷的737飛機（主要包括MAX型號）生產線的每月產量，由31架增至38架。與此同時，「787 夢幻客機（Dreamliner）」交付量增加，也帶動了商用飛機業務的收入增長，反映波音逐漸克服供應鏈的障礙。

可口可樂收入按年增長6%

此外，受惠於產品價格上調，可口可樂（美：KO）第二季收入按年增長6%至120億美元，調整後每股盈利78美仙，收入及盈利均勝於分析師預期。可口可樂上調全年預測，其股價早段微升。

另外，政治新聞網站Politico引述知情人士稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）接近完成對亞馬遜（美：AMZN）反壟斷訴訟的準備，訴訟重點可能集中在亞馬遜Prime會員制度、亞馬遜被指限制其他網站提供價格更低的貨品，以及FTC認為商家被迫使用亞馬遜物流和廣告服務的政策。這訴訟預計最快於8月開庭，最終裁決可能影響亞馬遜的經營模式，亞馬遜早段股價跌約1%。

（綜合報道）

[國際金融]