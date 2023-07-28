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港股再升273點 分析：有力試20200點

標籤：經濟

【明報專訊】美國一如市場預期加息四分一厘，1個月港元拆息再創逾15年半新高，但無阻恒指升至超過1個月高位，更重上100天平均線，大市成交金額增加至1135億元。小鵬（9868）引入德國福士為戰略股東並合作研發新能源汽車，股價急升34%，帶動恒生科技指數飈升2.9%，由5月底低位累計反彈22%。分析認為，昨日升市全面兼成交增加，相信市場憧憬下月內地有利好政策出台，恒指短期有望上試20,200點。

成交增至1135億 北水轉淨流出

恒指昨高開136點後最多曾升320點，高見19,685點，並重上100天線，最終收升273點，報19,639點，為6月19日後收市新高；科指飈2.9%，收4341點，是2月16日後收市新高。不過北水由淨流入轉為淨流出36.8億元，其中前日獲北水淨流入3.25億元的小鵬昨於高位被北水沽出獲利，全日錄得10.7億元淨流出。

藍籌升勢全面，全日70隻上升，僅10隻下跌，日前回吐的碧桂園（2007）與碧桂園服務（6098）是表現最佳兩隻藍籌，分別升近12%及9%，龍湖（0960）升5%；科技股普遍靠穩，小米（1810）下月發布新摺疊式手機，升5.6%，阿里巴巴（9988）升1.7%，騰訊（0700）升0.8%。

加息下本地銀行股個別發展，匯控（0005）升0.5%至64.95元；恒生（0011）、中銀（2388）齊升逾1%，渣打（2888）跌0.5%；地產股亦全線升，長實（1113）、新地（0016）升逾1%。其他內房股亦見追捧，富力（2777）及禹洲（1628）分別升逾兩成及一成。汽車股做好，蔚來（9866）升13%，吉利（0175）升8.6%。

分析：憧憬下月內地出台利好政策

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛表示，聯儲局9月或再加息，但即使不是最後一次加息也步入尾聲，港股昨天上升，相信是投資者憧憬下月內地出台利好政策，似有春江鴨入市，升市全面，加上多月後升穿100天線，料恒指有力上試20,200點水平。