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大摩唱好與福士合作 小鵬股價急升34%

【明報專訊】德國福士汽車（Volkswagen）前日宣布斥資7億美元入股小鵬汽車（9868），受消息刺激小鵬昨飈升近34%，收報81元見11個月高位，成交激增至逾51億元，高踞交投榜首。大摩發報告指，福士與小鵬的技術合作將於2026年推出兩款BEV（純電動車）車型，將創造商機，給予小鵬美股預託證券（ADR）「增持」評級，目標價為12.5美元。

大摩認為，福士與小鵬的合作是雙贏，小鵬可以大幅度地擴大其智能電動車及智能駕駛系統（XNGP）的用户規模，福士則可以加快於內地市場推出下一代BEV，鞏固福士內地電動車的業務。大摩亦指，技術服務費將從2024年開始為小鵬汽車貢獻收入，小鵬與福士之間的合作可能不只局限於內地，未來或會進一步擴展至全球。

指雙方合作或不限於內地

瑞銀則指出，合作消息令投資者感意外，為市場情緒帶來正面影響，給予小鵬ADR「買入」評級，目標價為12美元。瑞銀提到，兩家公司合作研發兩款中型電動車需在2026年才能投入市場，惟屆時電動車市場可能已飽和，或被其他具競爭力的車型佔據。另外，交行看淡合作，指小鵬與福士的合作於短期內難以轉化為利潤，認為合作最大的受益者是新能源供應鏈如科博達和德賽西威，認為股價或過度反應，維持予小鵬的「沽出」評級，港股目標價則為39.3港元。