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內地上半年工業企業利潤跌17% 跌幅持續收窄 汽車製造業等明顯增長

【明報專訊】國家統計局公布，今年上半年內地工業企業利潤按年下跌16.8%，至3.38萬億元（人民幣，下同），上半年跌幅較首5個月的18.8%有所收窄，跌幅亦是連續4個月收窄；單計6月份則按年跌8.3%，亦較5月跌12.6%見改善，6月錄7197.6億元。上半年，按行業劃分，汽車製造業及電氣機械製造業利潤分別增長10.1%及29.1%，抵消了部分金屬、黑色金屬冶煉及煤炭洗選行業的盈利下跌。

明報記者 陳偉燊

上半年國企利潤挫21%

按內地企業資本性質劃分，今年上半年國有企業的利潤跌幅最大，下跌幅度達21%，只有12,002億元。跌幅相對較少的為港澳台和外商企業，期內實現利潤達7966.8億元，按年跌12.8%。

在有統計的41個工業大類行業當中，有12個行業的利潤總額按年有增長，另29個行業出現下降情况，盈利仍然有下跌的行業數目佔比高達70.7%。

在一眾行業中，撇除其他採礦業跌至零利潤之外，黑色金屬冶煉和壓延加工業及石油、煤炭及其他燃料加工業在上半年的利潤跌幅最大，分別高達97.6%及92.3%。煤炭開採和洗選業的利按跌23.3%，只有4127.6億元；化學原料和化學製品製造業的盈利更大跌52.2%，只有2021.9億元。

不過，亦有個別行業錄得較大增長，當中電力、熱力生產和供應業的盈利達2555.1億元，按年增長46.5%；電氣機械和器材製造業的利潤亦有2830.8億元，按年增長29.1%。

統計局：製造業帶動工業利潤改善

國家統計局工業司統計師孫曉表示，隨着內地推動經濟持續回升向好的各項政策措施落地顯示效果，當中工業生產正穩步恢復，而企業盈利亦逐月改善。而在41個工業大類行業當中，有30個行業利潤同比增速較首季度加快，或降幅收窄、由降轉增，佔比超七成。孫曉認為，製造業帶動工業企業利潤改善作用較強。