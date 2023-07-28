金發局擬11月訪中東 盼加強合作

料港金融保險業缺5000人

被問到香港金融及保險業人才緊張方面，金發局主席李律仁表示，市場自疫情後已興旺起來，各行業亦出現搶人才，惟疫情後工種及工作要求有所改變，或出現求職者需再培訓的情况，導致人才短缺問題。

金發局拓新業務小組召集人黃子遜稱，近期與業界人士溝通時提到，粗略估計金融保險業現時大約缺4000至5000人，但認為是開心的煩惱，代表有商機。

金管局晤沙特央行商互聯互通

另外，金管局昨日與沙特於央行舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。沙特央行與金管局討論多項合作計劃，主要涉及金融基建發展、公開市場操作、兩地市場互聯互通，以及可持續發展等四大範疇。雙方亦簽訂諒解備忘錄，促進金融創新方面的共同討論。

諒解備忘錄內容提到，推動金融創新與金融科技方面的知識共享，並主要聚焦於新趨勢、最佳做法、監管事項，以及政策與法規。諒解備忘錄亦會加快在各個相關金融科技領域的合作。雙方亦借此機會分享在研究與創新方面的經驗，重點範疇包括監管科技、代幣化及支付基建等方面的最新發展。