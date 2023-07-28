Prada中期多賺62%勝預期

期內淨收益為22.32億歐元，按年升17.43%，毛利率80.3%，按年升2.6個百分點。集團指毛利率增長主要驅動因素乃平均價格上升、分銷渠道的銷售組合優化及生產費用承擔增加，加上通脹壓力減弱。

除美洲外 各地區均錄雙位數增長

集團指出，按固定匯率計，上半年淨收益按年增20.5%，所有產品類別的零售銷售均錄得雙位數增長；所有地區除美洲外，均錄得雙位數增長，當中日本升49.2%，亞太區升25.3%，歐洲升24.2%，中東升13.5%，美洲跌1%。

在品牌層面，Prada零售銷售淨額於上半年增加17.7%，第二季度的增長率為14.7%，較第一季度的21.1%稍放緩，主要是處於較高的比較基礎上（中國除外）。Miu Miu的零售銷售淨額於上半年錄得增長50.1%，第二季度進一步加速增長，增幅達57.3%，而第一季度增41.9%，得益於中國及亞洲的品牌曝光度提高，以及受所有市場及所有產品類別的增長所推動，部分原因是正在進行的零售改造計劃。

截至上半年直營店603間 減少9間

按品牌劃分，Prada的零售收益淨額為16.68億歐元按年升17.7%，Miu Miu為2.85億歐元按年升50.1%，Church's為1266萬歐元按年跌20.6%，而其他品牌為898萬歐元、按年升13.6%。

截至上半年，集團直營店為603間，較去年減少9間，特許經營店28間，較去年底增加2間。集團稱，上半年繼續投資於零售網絡升級並完成了大約70個翻新項目，有助提升門店內客戶的體驗以及提高生產力。