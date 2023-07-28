moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Prada中期多賺62%勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】奢侈品集團普拉達（Prada）（1913）公布，截至今年6月底的半年按年多賺62.09%，達3.05億歐元，略優於市場預期的2.93億歐元，每股盈利0.119歐元。管理層指隨着品牌投資增加，毛利率及EBIT率都進一步提升；而集團淨財務狀况維持穩健，為未來的戰略舉措提供充裕資金。

期內淨收益為22.32億歐元，按年升17.43%，毛利率80.3%，按年升2.6個百分點。集團指毛利率增長主要驅動因素乃平均價格上升、分銷渠道的銷售組合優化及生產費用承擔增加，加上通脹壓力減弱。

除美洲外 各地區均錄雙位數增長

集團指出，按固定匯率計，上半年淨收益按年增20.5%，所有產品類別的零售銷售均錄得雙位數增長；所有地區除美洲外，均錄得雙位數增長，當中日本升49.2%，亞太區升25.3%，歐洲升24.2%，中東升13.5%，美洲跌1%。

在品牌層面，Prada零售銷售淨額於上半年增加17.7%，第二季度的增長率為14.7%，較第一季度的21.1%稍放緩，主要是處於較高的比較基礎上（中國除外）。Miu Miu的零售銷售淨額於上半年錄得增長50.1%，第二季度進一步加速增長，增幅達57.3%，而第一季度增41.9%，得益於中國及亞洲的品牌曝光度提高，以及受所有市場及所有產品類別的增長所推動，部分原因是正在進行的零售改造計劃。

截至上半年直營店603間 減少9間

按品牌劃分，Prada的零售收益淨額為16.68億歐元按年升17.7%，Miu Miu為2.85億歐元按年升50.1%，Church's為1266萬歐元按年跌20.6%，而其他品牌為898萬歐元、按年升13.6%。

截至上半年，集團直營店為603間，較去年減少9間，特許經營店28間，較去年底增加2間。集團稱，上半年繼續投資於零售網絡升級並完成了大約70個翻新項目，有助提升門店內客戶的體驗以及提高生產力。