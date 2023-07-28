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歐央行加息0.25厘 隔夜存息逾22年高

【明報專訊】在美聯儲宣布加息0.25厘後，歐洲央行昨亦宣布將三大關鍵利率各上調0.25厘，將隔夜存款利率上調至3.75厘，主要再融資利率上調至4.25厘，並將邊際貸款利率上調至4.5厘。主要再融資利率被上調至2008年以來高位，而隔夜存款利率更提升至逾22年高位。

歐洲央行昨重申，雖然通脹率繼續下滑，但「預計仍將會在太長的時間內，保持在過高的水平」。不過該央行未有就未來加息步伐，提供明確的前瞻指引。

拉加德軟化：對9月持開放態度

歐洲央行表示，未來的政策決定，將確保關鍵利率設定在足夠限制性的水平。

分析認為，歐央行是為了要在加息問題上，留下更大的迴旋空間。歐央行強調，官員將繼續遵循數據，判斷利率水平是否合適。

事實上，歐洲央行行長拉加德昨表示，政策制定者對9月及以後的決定，持開放態度。有別於她6月時，表明將在7月加息。唯一肯定的是，歐央行暫時不會減息。拉加德預示，9月可能加息，又或暫停。

歐洲央行表示，過去的加息繼續強力傳導，融資條件再次收緊，並日益抑制需求。拉加德表示，近期前景已經惡化，製造業產出因外部需求疲軟而受到抑制，服務業活動則更具彈性，但預計短期內經濟仍將疲軟。

歐洲央行又決定將最低準備金利率設定為0（此前為3.25厘），通過減少為準備金支付利息，讓貨幣政策充分傳導至貨幣市場。歐元兌美元跌0.8%，跌穿1.1水平。

（綜合報道）

[國際金融]