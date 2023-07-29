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憧憬A股減印花稅 恒指滬深股炒高

【明報專訊】市場憧憬內地研推降低A股印花稅和推出T+0機制（配合即日鮮短炒）措施刺激證券交易等，內地券商和保險AH股齊獲追捧，帶動內地本港股市彈上，恒指在期指結算日收報19,916點，升277點，成交連升兩日至1377億元，北水淨買入73.1億元，港交所（0388）有望受惠而推動股價見3個月高位。本周恒指累升841點或4.4%，國指累升393點或6.1%，科指累升362點或8.8%。

科指全周累升近9％

滬指收報3275點，升1.8%，為逾兩個月高位，深指收報11,100點，升1.6%，滬深300指數更升2.3%，至3992點的兩個半月新高（見圖），兩市成交額9482億元人民幣。北向資金昨淨買入164億元人民幣，本周累計淨買入345億元人民幣為半年新高。

內地媒體引述專家指內地要活躍資本市場、提振投資者信心，弘業期貨（3678）升11.4%、中金公司（3908）和中信証券（6030）均升逾10%，廣發証券（1776）升9.2%，而內地股市的證券類股份獲流入資金達126.9億元人民幣佔最多。至於受惠A股向上的內險股中壽（2628）升6.3%、平保（2318）亦升4.5%。港交所有望受惠A股互聯互通交投增，股價曾升最多5.84%，收報324.2元，升約5.3%。

傳降首付稅費減免 內房股續揚

另外，內地傳降低購買首套住房首期和貸款利率、住房換購稅費減免等措施，內房股金輝控股（9993）升18.4%，至4.69元；龍湖集團（0960）升8.8%，至20.55元，為表現最佳藍籌。碧桂園（2007）亦升4.9%，但碧桂園服務（6098）遭美銀證券降評級至「跑輸大市」，大削目標價51%至8.3元，該股昨升0.9%，至9.55元。

匯控完成20億美元回購

另外，匯控（0005）公布，已經完成回購。自回購開始，公司已按成交量加權平均價每股6.1271英鎊自英國地點回購1.29億股普通股，及按成交量加權平均價每股60.5475港元自聯交所回購1.28億股普通股以作註銷，代價總額約為20億美元。

第一上海首席策略師葉尚志指出，隔晚美股及日股下跌，港股依舊向上，後市有利升勢伸延，大市成交高於年內日均1129億元，若恒指守穩18,946至19,111點支持區，恒指先上望20,200及20,800點。