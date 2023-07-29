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渣打稅前溢利升32% 上調業績指引 派息增五成 再斥78億回購股份

【明報專訊】渣打（2888）公布第二季業績，除稅前基本溢利為16億美元，高於市場預期的14.22億美元，以固定匯率計算上升32%，基本經營收入按年上升24%至45.55億美元，中期息每股派0.06美元，按年多派50%。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，收入表現理想除了得益淨息差擴闊，第二季資本市場和財富管理業務也有強勁反彈。渣打昨亦輕微上調今年業績指引，今年有形股東權益回報（RoTE）由「接近10%」，修訂為「達10%」，並公布在今年再展開10億美元（約78億港元）回購。

明報記者 歐陽偉昉

渣打在2月公布的10億美元回購，目前已進行逾九成，在現時計劃完成後再推10億美元回購，截至上季末的普通股權一級資本比率，按季增0.3個百分點至14%，為目標範圍頂端。渣打中午公布業績後股價由跌轉升，收市前升幅擴大，收報74.5元升3.91%，股價在倫敦續靠穩，截至晚上9時折合報74.26港元，較港股收市低0.32%。

次季淨利息收入升33%

渣打第二季淨利息收入按年上升33%至24億美元，主要為淨息差按年擴闊0.36厘，按季則擴0.08厘，不過客戶貸款餘額按年下降1%至2901.37億美元。市場目前多數預期聯儲局本月後不會再加息，渣打亞洲區財務總監華實廉認為，美息已接近見頂，不過該行給予今年全年淨息差的指引為1.7厘，高於上半年1.67厘，反映下半年淨息差仍會稍為上升，明年淨息差則料增至1.75厘。

洪丕正料內房市場漸恢復

對於淨息差增速放緩，會否影響及後收入增長，華實廉表示第二季以手續費為主的其他收入，按年增15%至21.19億美元，在高息環境下仍有強勁的內生業務增長。他指該行在富裕客戶數目增長，以及連接內地與亞洲的業務增長強勁，其表現與利率環境無關。渣打將今年正收入與成本增長差（JAWS）的業務指引，由3%增至約4%。

渣打第二季信貸減值開支為1.46億美元，按年增87%，按季更增4.62倍，其中8400萬美元開支與內地商業房地產有關。總計上半年，信貸減值按年減少31%至1.72億美元。洪丕正表示，該行內地商業房地產風險敞口，已穩定地由去年上半年的37億美元，降至今年上半年的30億美元，其中有16億美元列為不良貸款，而78%帶有可產生收入的資產作抵押品。他相信雖然內地房地產銷售近期放緩，但在政策支持下相信市場會漸漸恢復。上半年渣打貸款損失率為11個基點，渣打預期全年範圍為17至25個基點，仍低於過往周期的30至35個基點。