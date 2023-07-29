moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒大汽車復牌插61% 成交逾6億

【明報專訊】恒大汽車（0708）停牌一年多後昨日正式復牌，裂口式低開68.4%，報1.01元，低見1元後跌幅收窄，最高見1.72元，其後升勢疲弱，收市報1.24元，跌61.3%（見圖），成交6.26億元。對比過去最高見72.45元，大跌逾98%。恒大汽車日前通告指出，公司計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元（約39億港元），以供車型恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求。

較過去最高位跌逾98%

恒大汽車去年3月底起短暫停牌，並在4月1日起長期停牌，足足483日。按恒大汽車復牌公告披露，恒馳5在今年4月前後暫時停產，經公司通過積極籌借資金，該車型於5月恢復生產，並指目前累計交付超過1000輛，但相比交付1萬輛的目標甚遠。另公司計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，相當於39億港元，以供恒馳5產銷和經營資金，並就該方面一直與潛在投資者討論融資事宜。惟截至本周四止，公司尚未簽訂任何最終協議，但指有信心籌集到足夠資金來支持其業務運營和發展計劃。

恒大汽車指目前恒馳5已實現量產並走向市場，下一個目標將包括根據實際情况推出和生產恒馳6和恒馳7。按恒馳5售價為17.9萬元（人民幣，下同）及銷量計算，可獲1.79億元資金。

翻查公司去年度業績，現金及現金等價物按年跌九成，僅餘2.2億元，但負債總額錄得1838.7億元，其中借款為260億元，涉及未能清償的到期債務累計約116.3億元，逾期商票累計約185.1億元。換言之，即使獲得39億元資金，公司仍未足夠支付債務總額。