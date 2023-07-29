日央行放寬長債息上限至1厘 變相倍升 圓匯曾彈至138水平

日本央行將一方面容忍長期利率緩慢突破0.5厘上限，另一方面將透過持續限價買債，將長期國債孳息率限制在1厘以內，旨在避免國債購買過度膨脹，緩解市場的扭曲狀况。由於日本的長期利率變幅擴大，市場猜測這是否日本超級寬鬆政策面臨更大變化的先兆。日圓昨劇烈波動，兌每美元曾反彈至138水平；每百日圓兌港元曾漲至5.6算。

核心通脹預測調高至2.5%

日本10年期國債孳息率昨曾升至0.575厘，是2014年以來高位。市場憂慮利率上升拖累企業表現，房地產等板塊下滑。日經指數昨一度下挫853點，尾市跌幅收窄，收報32759.23點，跌131.93點。

此外，日本央行昨將本年度核心通脹預測，由1.8%調高至2.5%，但下年度的核心通脹預測，則由2%調低至1.9%，即未達到2%的目標。日本央行形容，明年僱員加薪力度可能減弱，物價或會回落，所以維持政策前瞻指引，繼續耐心實施寬鬆政策，並將在必要時加碼寬鬆。日本央行行長植田和男昨強調，最新措施並不代表貨幣政策朝正常化邁進一步，這些舉措其實旨在增強YCC的可持續性。

三菱日聯摩根士丹利證券的策略師Naomi Muguruma指出，日本央行已相當於把10年期國債孳息率目標上限提高至1厘，市場正密切注視日本央行將在多大程度上實施干預，以阻止孳息率上升。三井住友銀行首席外匯策略師Hirofumi Suzuki表示，日本央行正開始退出YCC，將上限提升至1厘是大膽的舉措。

分析：鋪路退出超級寬鬆

很多經濟學家認為日本央行今次調整，為其退出超級寬鬆政策奠定初步基礎。日本央行是全球最後一個實施負利率的主要央行，日本投資者已在海外投資逾3萬億美元，以尋求更高的收益率。市場人士警告，即使日本央行朝政策正常化作出輕微轉變，也可能促使日本資金由全球市場回流日本。日本資金除了是美國政府債務的最大外國持有者，還為其他國家的主權債務、高風險貸款等進行大量投資。市場對日本央行潛在放棄YCC的猜測，可能會提振日圓，並影響環球債市。美國10年期國債孳息率昨曾升穿4厘。

日本央行昨天的政策決定並非全票通過。該央行的政策委員會成員中村豐明投反對票，他對於獲得更多數據前採取可能打擊企業盈利的措施感到不安。利率上升通常會推升日圓，並減少日本出口商的利潤。

（綜合報道）

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