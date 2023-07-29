moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

PC市場改善 英特爾意外虧轉盈

【明報專訊】美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）第二季出乎意料扭虧為盈。在經歷連續兩季的虧損後，個人電腦（PC）市場開始復蘇，令英特爾次季的PC業務收入較預期好。雖然其次季整體收入仍按年跌15%至129億美元，但錄得15億美元的利潤，經調整每股盈利為13美仙，分析師原預期經調整每股虧損3美仙。英特爾早段股價急升6%。

英特爾次季PC晶片銷售額按年跌12%，較首季的38%跌幅顯著收窄。次季調整後毛利率為39.8%，按季上調1.4個百分點。隨着PC市場改善，英特爾將第三季的調整後毛利率預測，上調至43%。

英特爾收入有頗大部分的收入來自PC業務。隨着電子產品製造商逐漸消耗疫情期間囤積的晶片庫存，並開始發出新訂單，英特爾預期下半年PC市場恢復「正常」交易狀况。該公司行政總裁Pat Gelsinger表示，相信在PC晶片市場的份額已有所增加。

料數據中心業務受惠AI需求增

對於數據中心的中央處理器（CPU）業務，英特爾的市場份額一直被規模較小的競爭對手超微半導體（美：AMD）搶奪。此外，部分發展生成式人工智能（AI）技術的數據中心客戶，亦可能將部分CPU訂單，轉向Nvidia（美：NVDA）的圖形處理器（GPU），為英特爾的經營帶來挑戰。不過英特爾預期，科技行業對AI的需求增加，將為其數據中心業務帶來更大的需求。

（綜合報道）

[國際金融]