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憧憬內地刺激經濟 中概股指抽升7% 恒指夜期重上兩萬關 分析：港股可向上突破

【明報專訊】受惠於美國主要通脹指標放緩，美股上周五反彈向上，加上市場憧憬內地陸續公布具體刺激經濟措施，帶動在美上市的中概股表現，納斯達克中國金龍指數收市大升近7%，恒指夜期及港股ADR比例指數亦重上20,000點水平。分析認為，港股近日成交增加，走勢改善，有機會延續升勢，即使短線整固亦不會跌至18,000點水平。

明報記者 蕭嘉聰

中概股大多表現強勢，阿里巴巴（美：BABA）升5.4%至100.55美元，拼多多（美：PDD）及京東（美：JD）亦升5.7%及6.7%。小鵬（美：XPEV）獲福士集團入股後，股價節節上升，上周五再抽高15.7%至23.39美元，理想汽車（美：LI）及蔚來（美：NIO）亦升9.6%及11.4%（見表）。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數上周五收市大升7%至7809點（見圖1），一周累計升逾13%，過去近兩個月更是大漲逾三成。

金龍指數近兩月大漲逾三成

恒指夜期亦承接大市氣氛轉好，上周五重上20,000點關口，收市報20,160點，升196點或0.98%，較恒指收市點高水243點。港股ADR比例指數亦升穿20,000點，收市報20,078點，升162點或0.81%，美團（3690）ADR折合報145.86港元，較港收市升2.43%；小米（1810）、騰訊（0700）ADR亦較港收市分別升0.54%及2.3%。

分析：恒指料不會低見18000點水平

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股現時勢頭不錯，近日成交量亦增加，今次更是各個板塊齊升，有望延續過去升幅向上突破。他提醒，恒指由近日低位計已升約1500點，短期或會出現整固回吐，料於19,000點位置徘徊，但不會低見18,000點水平。

美股方面，美國剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數6月按年升4.1%，是2021年9月以來最低水平，加上工資增長放緩，帶動道指曾升逾280點，重磅科技股表現強勢，納指一度抽高超過2%。道指收市報35,459點，升176點或0.5%；標指升0.99%，報4582點；納指表現最佳，升1.9%至14,316點。一周累計以納指表現最強，全周升2%，道指及標指亦升0.66%及1.01%。

美股三大指數一周均錄升幅

個股方面，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升4.2%至266.44美元；Meta（美：META）同升4.42%；亞馬遜（美：AMZN）升3.09%至132.21美元；蘋果（美：AAPL）亦升1.35%。

此外，美元回落，金價反彈，現貨金上周五曾見1963美元水平，收市報每盎司逾1959美元（見圖2），升13.3美元或0.68%。