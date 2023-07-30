moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FDIC推售Signature Bank貸款組合

【明報專訊】美國今年初爆出矽谷銀行倒閉等連串銀行危機後，事隔4個月，聯邦存款保障公司（FDIC）着手跟進涉事倒閉銀行之一的Signature Bank的手尾。

根據彭博報道，FDIC已提出轉售Signature Bank手上總值185億美元（約1443億港元）的貸款組合，該等貸款更與私募基金及投資機構等有關。

貸款組合總值1443億

根據報道引述消息指出，今次FDIC是於7月25日、即剛過去的周二起，推出Signature Bank的貸款組合，擬脫手的貸款組合共達201項，涉及如Starwood Capital、凱雷集團、黑石、Thoma Bravo、Brookfield Asset Management等與私募基金及金融機構提出的貸款有關，出售的項目包括供私募基金使用的認繳信用貸款。競購該等貸款的截止時間為9月，並料10月完成交易。

9月截止競購 料10月完成交易

一般預期，今次FDIC出手，會視為FDIC將接手Signature Bank手上總值600億美元的貸款脫手計劃的一部分。

據稱，FDIC委託銷售Signature Bank手上貸款的代理Newmark，亦正計劃代為處理該行的商業地產貸款組合，但是最終未有定下具體的時間表。

Signature Bank則於昨日在官網向客戶公布，正式定名Flagstar Bank並繼續運作，並強調今次交易有助其本身及母公司紐約社區銀行，朝向商業銀行模式發展。