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馬斯克「棄鳥採X」 劍指金融業 分析：搭配Tesla急速增長或闢新徑

【明報專訊】Twitter大股東馬斯克最近宣布要將沿用多年的藍鳥標誌換走，並將Twitter改名為「X」，令外界熱烈討論其用意。早於去年在他收購Twitter之前，已有會議紀錄流出，顯示馬斯克想將Twitter改造成類似微信的一站式程式。日前公司行政總裁Linda Yaccarino也表示，X會引入網上金融功能，意味Twitter今後很有可能會以內地支付平台為目標，成為全球的「超級程式」。彭博形容馬斯克正嘗試挑戰摩根大通等金融大哥，誓要搶奪Meta、Google等科網巨企也不能攻破的堡壘。

資料來源：《彭博社》、《CNBC》、《Vox》、《路透社》、《紐約時報》

馬斯克自收購Twitter以來，不時說過想換走招牌，上周他在Twiiter發帖，公開指即將要向Twitter及所有小鳥「道別」，並宣布取名為「X」，隨後公司陸續有動作。《紐約時報》指出，Twitter的三藩市總部逐步「改朝換代」，員工餐廳的藍鳥已被「趕走」，公司處處貼上有「X」字樣的字詞，如「eXposure」、「eXult」、「s3Xy」等。

品牌公司：換新標誌助擺脫舊包袱

現時的藍鳥是山藍鴝與蜂鳥的混合物，為Twitter第四代標誌，用了約11年，到了現在由馬斯克為Twitter這個招牌畫上句號。不少網民大感可惜，也有網民堅持往後繼續稱呼平台為Twitter，稱自己的帖為tweets。外界也紛紛揣測馬斯克想法，有人認為是重新塑造品牌，如品牌公司NameStormers聯合創辦人Mike Carr認為，藍鳥雖則溫暖可愛，但亦可能過時，且受負面新聞纏擾，新標誌有助擺脫舊包袱。

不過，從Twitter行政總裁Linda Yaccarino上周發言，透露着馬斯克野心或遠不限於此。在馬斯克上周日表示會換走Twitter名稱後，翌日Linda Yaccarino發帖補充不少內容，她表示，未來X會提供「無限的互動」，由人工智能輔助，以音像、影片、短訊、支付及銀行功能為中心，並指出「為點子、貨品、服務、機會創造一個全球市集。」

其實馬斯克本人早於去年已私下表達看法。去年6月，馬斯克仍未決定是否收購Twitter，曾與Twitter員工舉行會議，後來會議紀錄流出，席間馬斯克與Twitter員工談論過如何吸引更多人使用Twitter。他先稱讚微信是好的程式，指中國以外根本沒有同類程式，而微信在中國內地對日常生活很有用，因此對Twitter而言是機會，若然以Twitter做到類似程度，會極為成功。

Twitter已獲美4州匯款牌照

同年10月，馬斯克在Twitter發帖，揚言「收購Twitter是超級程式X的加速劑。」意味在馬斯克的構想中，Twitter以外還有更大的藍圖。Twitter至今已於美國4個州份取得匯款牌照，分別為亞利桑那州、密歇根州、密蘇里州、新罕布什爾州。

想由美國科網界涉足金融做過江龍，Twitter不是第一個，許多科網企業曾先後雄心壯志，試圖攻下銀行業務，卻抵受不住激烈的競爭和漫長的審批，往往鎩羽而歸。facebook曾多年投資在Libra，着意改革跨境支付，卻被全球各地的政界及監管機構拒諸門外，重要伙伴如萬事達卡、Visa亦隨後於數月內終止合作。

Google試過發展電子金融服務，並伙拍11家銀行合作，最後突然摒棄全盤計劃。亞馬遜也想過推出支票帳戶，惟想法最後亦胎死腹中。

fb等進軍金融業均失敗

然而，馬斯克並非金融界新丁，早年已有進軍網上金融的經驗。在1999年，馬斯克有份創辦網上銀行X.com，後來與Confinity合併為街知巷聞的PayPal，後來更成為少數經得起科網股泡沫爆破的科網企業。2017年馬斯克又從PayPal手上買回X.com，表示雖對X.com無發展計劃在手，「但這在情感上對我來說價值很大。」

隨後在2021年，PayPal股價急漲，市值一度超越花旗集團及高盛合計市值時，其時也試過跳出支付領域，進軍買賣股票及高息存款等功能。

馬斯克曾創辦網銀 後合併成PayPal

不過，隨着公司主業增長放緩，股價插水，行政總裁Dan Schulman近期也只能表示，公司會專心發展主業，暗示仿效支付寶、微信的藍圖要擱置。

顧問公司Bain & Co.金融科技全球主管Jeff Tijssen認為，科網企業空降在金融服務不是平坦大道，尤其美國銀行業競爭激烈，監管嚴謹，尤其金融客戶「黏性」極強，「因此你要想出非常搶眼的重要主張，要切實與眾不同，才可脫穎而出。」

Airwallex：全球合規耗費時間資金

跨境支付平台Airwallex執行總經理Pranav Sood指出，以馬斯克而言未必做不到，只是公司要確保全球合規，會耗上不少時間及資金。

路透社則分析，馬斯克有一些東西是微信沒有的，例如旗下特斯拉（Tesla）電動車急速增長的全球市場，可能會為「馬斯克程式宇宙」開出一條新路。

[企業地球村]