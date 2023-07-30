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薛偉傑：酮福堂推生酮奶茶及乳酸菌飲品

【明報專訊】酮福堂生酮飲食有限公司創辦人梁奕藍表示，港式奶茶是很多人的至愛，但有兩大隱憂，第一是高糖份，第二是很多華人都有乳糖不耐症，喝奶茶之後可能會肚瀉。

因此，該公司早前推出了「生酮即泡奶茶」，除了將錫蘭紅茶葉製成粉狀，以濾袋獨立包裝之外，還提供赤蘚糖醇包和「生酮伴侶代奶粉」，代替一般的白砂糖和淡奶。

赤蘚糖醇包生酮伴侶代奶粉將獨立發售

有見市場有需求，該公司短期內還會將赤蘚糖醇包和「生酮伴侶代奶粉」獨立發售，包括B2C及批發給茶餐廳，讓消費者在茶餐廳喝奶茶時自由添加。

8月份，該公司將會在中環街市開設第3間實體店，9月份在港鐵尖東站內開設第4間。

此外，該公司的產品亦快將在連鎖店「源生坊」上架。首先是在部分分店分銷生酮月餅，預料大約3個月後，大部分產品都會在「源生坊」的14間分店全線上架。

該公司還研發了生酮乳酸菌飲品，同樣以赤蘚糖醇來代替砂糖，比一般高糖份乳酸菌飲品健康，將會委託深圳的代工廠生產，先在內地市場發售，預料每樽售價為幾元人民幣。

將與合作伙伴拓內地市場

據悉，梁奕藍已找到澳洲華人作為合作伙伴，一起開拓內地市場。預料9月份，將會借助一些內地網紅，先在「抖音」以直播帶貨形式，銷售生酮乳酸菌飲品和生酮月餅等部分產品，趕及中秋黃金檔期。

明報記者 薛偉傑

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