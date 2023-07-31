GOGOX伙AXA 指司機轉保超預期

而公司早於3、4月已開始與AXA合作，為司機提供車保等產品，形容「轉保超出預期」，並希望最快可在第四季或明年首季將為GOGOX的司機伙伴提供度身訂做的保險產品，並拓展至覆蓋中小企客戶。

本月推特選伙伴計劃

關俊文又透露，為了增加司機的黏性及忠誠度，GOGOX在7月推出特選伙伴計劃，按照司機的接單頻率和情况設4項等級，分別享有不同優惠待遇。公司在10月份將由AXA提供團體人身意外保險，讓最高級別的司機伙伴參與。伙伴計劃剛推出現已有逾3000名司機伙伴符合資格，預計數量會持續增加。按目前GOGOX平台上每月活躍的香港司機數量約1萬人計，即已佔約三成司機可參與上述的計劃。

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基認為，今次伙拍GOGOX的原因，是因為對方擁有強大數據及營運規模，能做到非一般普通伙伴的大數據分析，藉其叫車行為了解潛在客戶的需要，藉GOGOX的平台作為引流，簡化潛在客戶購買公司保險產品的體驗，為公司打開「untapped（未開發）、無人掂過」的個人一般保險產品範疇，亦讓GOGOX的客戶發掘及了解其可能尚未意識到的保護需求，提升公司營運效益、分銷能力及客戶體驗。

藉分析叫車推薦旅保商舖保

雙方合作主打場景化產品，黎柱基及關俊文舉例解釋，好似一般客戶搬屋、搬舖、去機場等，便可以藉分析對方叫車地點及行動，推薦旅遊保險、商舖保險等。而許多司機伙伴或企業送貨時亦未必為貴重貨品買保險，但GOGOX會自動推薦適合的微保險為貨物提供保障，客戶「撳兩撳」買到，不需要再向外格價；又如現代人喜歡行山、踩單車等，這些行為較一般消遣所接觸的風險更高，便可按場景提供特別的微保險予客戶。

不過，關俊文指雙方的合作仍在初步，未來會繼續探究分析司機及客戶行為，進一步提供客製化的保險產品。他亦強調，會保障整個保險產品推薦的流程不會干擾到客戶、司機的叫車或服務體驗，「唔會每一步都彈一個保險出嚟，更唔會本來三步突然變十步」，會持續優化及簡化購買流程。