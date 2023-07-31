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陳茂波料GDP增長放緩 整體改善

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌稱，今日公布的次季本地生產總值（GDP）預先估計數字，雖按年增長幅度可能較首季稍放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在次季仍是支撐增長的主要環節，零售業總銷貨值在首季按年上升24%後，4至5月續升17%，預計本周四公布次季零售業總銷貨值將繼續錄按年增長，並可如首季保持平均每月90億元以上水平。

消費支撐增長 出口受壓

他表示，本港復蘇的路程往往並不平坦，而是在起伏中前進，最重要是能繼續保持向上。惟「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴峻的壓力。香港商品出口貨值繼首季按年下挫18%後，在第二季續挫13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。至於另一頭馬車本地固定投資，首季一度扭轉跌勢，惟最近有放緩迹象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在次季料會略為回軟。

由於市場預期先進經濟體的息口仍會高企一段時間，受金融狀况緊縮、地緣政治、環球及內地經濟情况等因素影響，資產市場表現受壓。本港股市次季平均每日成交量為1028億港元，較首季減少了約兩成，上周五恒生指數收市較3月底時下跌2.4%。住宅物業市場交投近月亦同樣淡靜，樓價最近亦輕微向下調整。

陳茂波指展望短期外在環境出現一些正面的因素。中共中央政治局會議分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，將着力擴大內部需求，提振市場信心，包括通過增加居民收入擴大消費，發揮政府的投資帶動作用，鼓勵民間投資，同時調整優化房地產政策，並穩定外貿外資。這些措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。