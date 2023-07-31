趣丸攻移動社交平台 成功扭虧

撰文 旻晞

趣丸於2021年10月曾向港交所遞表申請上市，及後因逾半年未通過聆訊而不了了之。直至上月集團再向港交所遞表，聯合保薦人有高盛及中金。據消息指集團擬集資2至3億美元，主要用於推動TT語音平台的可持續發展及優質用戶群的擴張。

作為內地語音直播平台的老大哥，其運營的TT語音平台，通過其互動性的功能鼓勵用戶進行交流，多個用戶可以通過語音、文本、虛擬禮物以及集團的聊天室，提供各種其他社交及娛樂功能進行互動，為內地年輕一代的大熱移動社交媒體平台。

據趣丸介紹，大多數用戶最初接觸TT語音是為了尋找最好的玩伴。集團通過推薦算法、特定遊戲的過濾標準和各種遊戲用戶匹配功能，準確高效匹配用戶，針對「王者榮耀」、「和平精英」、「英雄聯盟」手遊、「我的世界」及「原神」等特定遊戲量身訂制配對標準和機制。

從用戶消費虛擬禮物中分成

根據弗若斯特沙利文資料，趣丸是內地最大的移動語音社交網絡平台，按市場份額，其於語音社交平台及面向移動遊戲用戶平台市場中分別佔13.4%及20.2%市佔率。2020年7月，為了滿足用戶對專業音頻娛樂內容的多樣化需求，TT語音開始提供音頻流媒體室，由主播向廣大用戶播放音頻娛樂內容。

那集團如何賺錢？集團主要收入來源，便是增值服務及上文提及的音頻娛樂服務。惟兩者變現手法大體相若，就是透過用戶在互動場景中消費虛擬禮物及會員訂購服務、或主播主持各種音頻娛樂場景中向主播發送虛擬禮物，並從中收取分成。具體來說，便是用戶可以使用其虛擬貨幣「TT豆」購買各類虛擬物品互相贈送；又或向主播打賞各虛擬禮物，集團及後與主播分成（一般主播會收到五成分成）。去年約有370萬用戶向他人贈送虛擬禮物，約有530萬用戶收到他人贈送的禮物。

虛擬物品各適其適、如虛擬鮮花、生日蛋糕和珠寶等。截至去年底，可用於增值服務及音頻娛樂服務的虛擬物品的等值價格介乎於0.1元至13,145元不等。至於會員訂購服務是令用戶可專享各種新設計的特殊虛擬項目和功能，例如各種新設計的表情符號包、聊天背景、語音室虛擬裝飾品，以增強他們的體驗。

全年收入34億 月活躍用戶跌

禮多人不怪，在網絡世界同樣適用。趣丸的業務增長便與年輕一代的「禮尚往來」直接掛鈎。2019至2022年，趣丸的營業收入分別為8.36億元、14.93億元、26.31億元和34.02億元，其中2020至2022年複合增長率達50.95%，相當驚人。

不過正如上文提及，集團去年平均月活躍用戶不升反跌，由2021年的1680萬，跌18%至1380萬戶。事關網信辦於去年2月，指其TT語音應用被有關部門認為具有較強的輿論屬性及社會動員能力，並且未完成及通過有關部門的所需安全評估，故於安卓及蘋果應用商店平台停止讓用戶下載，有關「禁令」直至今年1月才解除。其實這亦非趣丸首次遭受監管機構停止TT下載，早於2019年8月，網信辦亦曾停止TT語音的下載3個月，直至集團完成整改才准上架。

有趣是，趣丸的TT語音平台於去年幾乎全年被暫停下載的情况下，集團去年反而能扭虧為盈，原因除現有客戶繼續增加消費（集團用戶付費比率由2021年的5.7%，增加至去年的7.2%），令收入增加三成外，另一原因說起來倒有點諷刺，就是正因為暫停下載近年，令集團銷售及營銷開支、行政開支分別按年大減47%及56%，以致相關成本佔收入比由以往的55%水平大降至去年的22%，成為成功扭虧的原因之一。

競爭劇烈 用戶忠誠度難保證

監管風險會否再臨，相信沒有人能說得清。但趣丸有更迫切的結構性問題必須面對，便是其收入來源偏向單一。如上文提及，集團目前主要收入來自增值服務及音頻娛樂服務，去年便佔收入達98.4%。其收入模式視乎其用戶規模的自然能否保持高速擴張，以及用戶付費率的持續上升。但行業競爭相當劇烈，用戶的「忠誠度」難有保證。據報今年以來內地便有30家平台宣布停運或已停運作。正如趣丸本身去年雖受「暫停下載」影響，但暫停下載理論上只有礙吸收新用戶，卻非現有活躍用戶下降的理由。因此，去年流失的活躍用戶量大體可作為其平台潛在用戶流失率的參考。

至於提升用戶付費率方面亦甚具挑戰。趣丸目前超過90%的用戶年齡在30歲或以下。而剛剛國家統計局公布、今年6月內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲失業率高達21.3%，或多或少影響了年輕一代的消費能力。

單單依靠虛擬產品銷售能否成為長期增長之路，管理層需要仔細研究，或更實際，是盡快利用現有客戶群開發新收入開源，相信是趣丸未來業務進一步發展的關鍵所在。

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