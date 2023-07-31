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葡京人大搞玩樂元素 酒店入住率九成

標籤：經濟

【明報專訊】澳門近年提出以非博彩發展作重點，在路氹度假區偏向一隅、由澳門博彩（0880）聯席主席梁安琪等投資者參與發展的葡京人，既沒有賭場，亦碰正疫情期間投入營運，又要與六大博彩企業的非博彩項目競爭，實行大搞玩樂元素吸客。葡京人零售業務副總裁項成受訪時表示，他們借助重置澳門舊有景點及餐飲元素作招徠，亦透過引進電動車賣場落戶吸引駕車一族，甚至引入更多體育娛樂，已推動旗下酒店入住率增至八、九成，亦吸納到更多年輕客群。

重置澳門舊有景點 引入電動車賣場

項成指出，葡京人位置較偏遠，因此促使他們構思去開發連串「retail-tainment（零售娛樂）」。她說：「相比其他大賣外國元素及設有賭場的度假村而言，葡京人會有多些澳門元素，例如仿造過往浮在海上的澳門皇宮娛樂場，商場內的「燊哥冰室」更讓食客大嘆已故「賭王」何鴻燊嚐過的餐點」。另在本地商家租戶支持下，提供的消費較平民化，冀同時吸納遊客及本地客。在疫情期間，葡京人還運用空置店舖舉辦工作坊及講座帶動人流，吸引成年朋友及小朋友過來參與玩泥膠及學玩塔羅牌，提供另類體驗。

在提供澳門特色賣點之外，葡京人在疫情期逐步營造電動車生態圈及租車服務，嘗試吸引自駕一族到臨，實行在增加穿梭巴接駁之外，另闢門路招徠人流。項成稱，葡京人已經引入電動車品牌ORA陳列店、蔚來換電站及充電設施，並會待Tesla於8月份推出新車時舉辦活動，相信在當局推出一地三牌、駕照互認及澳門的電動車免稅政策配合下，吸引粵港澳駕駛者到訪及體驗。當中更有客人在葡京人的店家購車後驅車返內地。

此外，葡京人在開業初期推出酒店連餐飲等優惠，項成舉例，例如酒店每晚房價約只需700元，加上在暑假開設遊戲機中心、舉辦恐龍展、韓星及泰星的演唱會和粉絲見面會等，料可吸引家庭客及年輕一族前來一遊。現時葡京人、Line及歐舒丹三間酒店共有820間客房，平日入住率達八成，周末時則增至逾九成。另由於項目內尚有空中飛索、室內跳傘及滑輪等玩樂體驗，亦和商場內的Nike等體育用品店配合互動，促進消費。項成還透露，將來還準備開設室內電動卡車場、室內滑板場，空中飛索亦會增加新玩意，藉此增加新元素進一步吸客。